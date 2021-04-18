獼猴來襲！高雄男點「沖天炮」驅趕　引發森林大火下場慘

▲高雄男子為了驅趕獼猴，竟異想天開用「燃放沖天炮」的方式想嚇唬猴群，結果意外引發森林大火。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

日前正逢清明掃墓重點時節，在高雄旗美地區陸續發生大大小小的山林火警，警消為了救火疲於奔命。上個月31日下午1點多，旗山區東平里數隻獼猴闖入，當地一位居民不堪猴群騷擾，竟想到「燃放沖天炮」驅猴，不料沖天炮射進山林裡引發火警，幸好旗山分局的警察及消防對獲報迅速抵達現場，趕在火勢蔓延到住家前及時撲滅。

▲高雄男子為了驅趕獼猴，竟異想天開用「燃放沖天炮」的方式想嚇唬猴群，結果意外引發森林大火，讓警消疲於奔命。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，旗山分局獲報山林大火，立即主動展開調查，在火災現場附近調閱監視器，畫面中發現55歲的洪姓男子疑似在住家空地，疑似燃放沖天炮後產生大量煙霧，警方循線通知洪男到案說明，他表示當天適逢家中供奉的觀世音菩薩生日，燃香放炮慶祝時，看見棲息在附近山區的獼猴，疑似不滿獼猴長期騷擾，甚至會偷吃供奉神明的水果，便點燃沖天炮藉以驅趕獼猴騷擾，沒想到此舉意外引發火燒山，對此感到相當後悔。

▲事發前男子不斷朝猴群所在的地方觀望。（圖／記者黃子倩翻攝）

旗山分局呼籲南部地區自去年底至今仍無大量降雨，進入枯水期間，山林遍布乾燥枯枝與落葉，一旦失火將一發不可收拾，切記不隨意丟菸蒂、不任意燒雜草、不放爆竹煙火，用火後應撲滅餘燼，減少不必要的風險。

▲高雄男子為了驅趕獼猴，竟異想天開用「燃放沖天炮」的方式想嚇唬猴群，結果意外引發森林大火。（圖／記者黃子倩翻攝）

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