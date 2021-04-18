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高雄男硬折停車場柵欄　車頂當馬路走！板金凹陷車主氣炸

▲▼高雄脫序男闖進停車場踩車。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲高雄脫序男闖進收費停車場，凹壞出入口柵欄。（圖／翻攝自《爆料公社》）

記者許宥孺／高雄報導

實在太倒楣！高雄市一名男子16日凌晨突然闖進三民區一處停車場，先是推開出入口欄杆，又爬上多部汽車車頂，造成車輛毀損凹陷，車主隔天取車時發現異狀，氣得報警提告。目前轄區警方調閱周邊監視器，發現該名男子犯案時沒有騎乘交通工具，仍在積極追查嫌犯下落。

▲▼高雄脫序男闖進停車場踩車。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲▼高雄脫序男如電影情節般，把車頂當馬路走。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲▼高雄脫序男闖進停車場踩車。（圖／翻攝自《爆料公社》）

這起事件就發生在16日凌晨4點多，一名男子走路搖搖晃晃地闖進三民區民族路橋旁的一處收費停車場，男子先是用力地推開出入口柵欄，造成欄杆歪斜，接著他又走近靜止的車輛，踩著車輪胎就朝某部車子的引擎蓋往上爬，還學電影情節般，一輛又跳過一輛，最後踩上一部休旅車的車頂。

其中一名被害人隔天取車時，發現愛車上有許多腳印，且板金還有坑坑洞洞的傷痕，氣得決定報警處理，並提告故意毀損。轄區警方受理報案後，調閱周邊路口監視器，發現犯嫌當時為徒步走進停車場，並無騎乘任何交通工具，因此仍要進一步追查犯嫌下落。

▲▼高雄脫序男闖進停車場踩車。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲車主取車時發現腳印痕跡，還有板金凹陷，氣得報警處理。（圖／翻攝自《爆料公社》）

據了解，報案人在取車時，發現停在旁邊的車主也正在擦車，兩人皆說，看到車子有腳印痕跡，報案人還揪另名車主一起報案，不過對方表示，沒有什麼太大損傷，腳印擦掉就算了。

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