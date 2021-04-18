今年「雙媽會」確定無緣！連勝文現身大甲媽遶境隊伍扶轎

▲國民黨中央委員連勝文現身在大甲媽遶境隊伍中。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

全國媽祖信眾期待的「雙媽會」今年確定不可能！大甲媽與白沙屯媽，14日晚間曾於雲林西螺同時駐駕，雙媽僅隔約850公尺，沒有相遇；16日凌晨2大天后鑾轎先後抵達台中市清水區，仍未相會。今早大甲媽出發返回鎮瀾宮，白沙屯媽則往苗栗回程，雙媽今年確定不會相遇。另外，國民黨中央委員連勝文今日中午出現在大甲媽遶境隊伍中，陪媽祖行走約半小時，令不少信徒感到驚喜。

大甲媽與白沙屯媽首度相見是在2004年，當時白沙屯媽祖鑾轎南下進香途中，在台中市沙鹿區相遇；2005年，白沙屯媽祖進香時遇上大甲媽繞境，鑾轎直接衝過分隔島跟大甲媽相會；2006年白沙屯媽首度駐駕鎮瀾宮，董事長顏清標董特地從台北趕回來親自迎接；去年白沙屯媽駐駕大甲鎮瀾宮停留約30分鐘，讓兩方信徒興奮不已。

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今年信眾也期待是否能連2年出現「雙媽會」，14日下午白沙屯媽的「粉紅超跑」於下午3時40分許沿西螺大橋進入西螺遶境，大甲媽鑾轎也同時間在西螺地區遶境，兩女神距離越來越近，直至晚間白沙屯媽駐駕廣福宮、大甲媽駐駕福興宮，雙媽僅隔了約850公尺，沒有相遇。

今日2女神鑾轎都回鑾，於凌晨先後抵達台中市清水區，相距約5公里，仍未相遇，今早大甲媽鑾轎繼續出發返回鎮瀾宮，從清水區中山路往大甲區中山路行動，而白沙屯媽則沿西濱快速道路橋下走，返回苗栗。今年的「雙媽會」確定不會發生。

▲大甲媽回鑾鎮瀾宮、白沙屯返回苗栗，今年雙媽會確定不會發生。（圖／記者白珈陽翻攝）

此外，連勝文今日近中午出現在大甲媽祖遶境隊伍中，隊伍走至大甲溪橋南端時由他扶轎，在熱鬧人潮中隨著隊伍緩緩前進，過程約半小時，許多信徒看見連勝文出現相當驚喜，爭相拿起手機拍照。

▲信徒看見連勝文出現相當驚喜，爭相拿起手機拍照。。（圖／記者白珈陽翻攝）

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