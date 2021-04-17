大甲媽鑾轎3千萬匾額金光閃耀　最大面36兩「最強大哥」奉獻

▲▼大甲媽鑾轎頂上的匾額金光閃閃，其中最大面36兩由被稱為全台最強大哥的呂崇民奉獻。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

長達9天8夜的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，明天將結束返回大甲，17日晚間駐駕清水朝興宮，眼尖的信眾在鑾轎從嘉義新港奉天宮祝壽大典後發現，鑾轎頂上多了一塊金光閃閃的金匾額，其中最大面重約36兩，市值約224萬元，是由全台最強大哥、群園事業機構董事長呂崇民敬獻，如果再加上匾額內其它金牌以及工資，價值恐高達2、3千萬元。

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大甲媽神轎今天下午進入台中市轄區，烏日和清水警分局派出數百名警力佈署維持秩序，不但疏導沿途交通，還加強蒐證錄影，遇有衝突即時制止，並依法逮人送辦，絕不容各陣頭宮廟有搶轎的脫序行為發生。

▲▼9天8夜的大甲媽遶境，沿途都有不少信眾跟隨膜拜。

大甲媽在遶境第3天駐駕嘉義新港奉天宮，隔天一大早舉行祝壽大典，大典結束後隨即啟程返回，有眼尖信眾就發現，鑾轎上多了一面金匾額，匾額上貼了大小不等滿滿的金牌，由各行各業的媽祖信眾敬獻，信眾們以敬獻黃金方式表達對媽祖的虔誠。

其中最大一面是由群園事業機構董事長呂崇民敬獻，重約36兩，以今天（17日）黃金賣價計算，1兩約6230元，36兩就約224萬元，匾額上大小不一近30面的金牌，合計市價高達2、3千萬元，這還不包括工資。

綽號「少年董」的呂崇民，出身台中望族，交友廣闊、個性講義氣，跨足房地產和有線電線等數個事業，政商實力雄厚，被稱為「全台最強大哥」。

呂崇民在2、30年前開始跟隨中台禪寺惟覺老和尚，修習佛法，並且熱心公益事業，在台中設有普民、普真等多間精舍，開辦成年日夜間各級禪修班、日間台語禪修班、菩提青少年禪修班、小太陽親子禪修班、梵唄班，此外定期舉辦法會、一日禪修、福慧出坡等活動，希望藉由散播佛法，讓大眾同霑法益，福慧雙修。

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