　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大甲媽鑾轎3千萬匾額金光閃耀　最大面36兩「最強大哥」奉獻

▲▼大甲媽鑾轎頂上的匾額金光閃閃，其中最大面36兩由全台最強大哥呂崇民敬獻。（圖／民眾提供）

▲▼大甲媽鑾轎頂上的匾額金光閃閃，其中最大面36兩由被稱為全台最強大哥的呂崇民奉獻。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

長達9天8夜的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，明天將結束返回大甲，17日晚間駐駕清水朝興宮，眼尖的信眾在鑾轎從嘉義新港奉天宮祝壽大典後發現，鑾轎頂上多了一塊金光閃閃的金匾額，其中最大面重約36兩，市值約224萬元，是由全台最強大哥、群園事業機構董事長呂崇民敬獻，如果再加上匾額內其它金牌以及工資，價值恐高達2、3千萬元。

▲▼大甲媽鑾轎頂上的匾額金光閃閃，其中最大面36兩由全台最強大哥呂崇民敬獻。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大甲媽神轎今天下午進入台中市轄區，烏日和清水警分局派出數百名警力佈署維持秩序，不但疏導沿途交通，還加強蒐證錄影，遇有衝突即時制止，並依法逮人送辦，絕不容各陣頭宮廟有搶轎的脫序行為發生。

▲▼大甲媽鑾轎頂上的匾額金光閃閃，其中最大面36兩由全台最強大哥呂崇民敬獻。（圖／民眾提供）

▲▼9天8夜的大甲媽遶境，沿途都有不少信眾跟隨膜拜。

大甲媽在遶境第3天駐駕嘉義新港奉天宮，隔天一大早舉行祝壽大典，大典結束後隨即啟程返回，有眼尖信眾就發現，鑾轎上多了一面金匾額，匾額上貼了大小不等滿滿的金牌，由各行各業的媽祖信眾敬獻，信眾們以敬獻黃金方式表達對媽祖的虔誠。

▲▼大甲媽鑾轎頂上的匾額金光閃閃，其中最大面36兩由全台最強大哥呂崇民敬獻。（圖／民眾提供）

其中最大一面是由群園事業機構董事長呂崇民敬獻，重約36兩，以今天（17日）黃金賣價計算，1兩約6230元，36兩就約224萬元，匾額上大小不一近30面的金牌，合計市價高達2、3千萬元，這還不包括工資。

綽號「少年董」的呂崇民，出身台中望族，交友廣闊、個性講義氣，跨足房地產和有線電線等數個事業，政商實力雄厚，被稱為「全台最強大哥」。

呂崇民在2、30年前開始跟隨中台禪寺惟覺老和尚，修習佛法，並且熱心公益事業，在台中設有普民、普真等多間精舍，開辦成年日夜間各級禪修班、日間台語禪修班、菩提青少年禪修班、小太陽親子禪修班、梵唄班，此外定期舉辦法會、一日禪修、福慧出坡等活動，希望藉由散播佛法，讓大眾同霑法益，福慧雙修。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來 

ET快訊
兒子指浴室「他在做什麼」　媽抖唸咒語...真相曝！一票人被嚇
丟丟妹胖到93kg！　1年瘦成「蟻腰鉛筆腿」　超嚴格減肥4菜
快訊／土城4人遭亂刀狠砍！手、背鮮血直流送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣開始往爛的方向走！他一套「肉燥理論」完美解釋　網直呼中肯

彰化伸港福安宮6年前大火　鄉民因這事感念白沙屯媽不離不棄

大甲媽鑾轎3千萬匾額金光閃耀　最大面36兩「最強大哥」奉獻

洗澡摸乳房腫塊！25歲女模衝醫院「超音波良性」…竟確診難纏癌症

舒力基路徑分歧！48小時後「停滯打轉」　專家曝這1天是關鍵

花旗撤出台灣！網憂「電影神卡」優惠取消　威秀回應了

大甲媽回鑾清水150警護駕　顏寬恒兄妹扶轎！調撥車道交管範圍曝

搭高鐵大聲講電話！大媽不聽勸　「脫口罩」站起來嗆：你才吵死

恭迎大甲媽回鑾　蔡其昌、陳柏惟：天降甘霖四時無災

快訊／舒力基轉強颱！最新路徑圖出爐　「降雨熱區」曝光

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

白沙屯媽鑾轎抵北港朝天宮！　進「三進三退禮」萬人夾道歡迎

未成年無照騎車快車道鬼切右轉 騎士遭撞滾3圈！網怒：看了好痛

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

台灣開始往爛的方向走！他一套「肉燥理論」完美解釋　網直呼中肯

彰化伸港福安宮6年前大火　鄉民因這事感念白沙屯媽不離不棄

大甲媽鑾轎3千萬匾額金光閃耀　最大面36兩「最強大哥」奉獻

洗澡摸乳房腫塊！25歲女模衝醫院「超音波良性」…竟確診難纏癌症

舒力基路徑分歧！48小時後「停滯打轉」　專家曝這1天是關鍵

花旗撤出台灣！網憂「電影神卡」優惠取消　威秀回應了

大甲媽回鑾清水150警護駕　顏寬恒兄妹扶轎！調撥車道交管範圍曝

搭高鐵大聲講電話！大媽不聽勸　「脫口罩」站起來嗆：你才吵死

恭迎大甲媽回鑾　蔡其昌、陳柏惟：天降甘霖四時無災

快訊／舒力基轉強颱！最新路徑圖出爐　「降雨熱區」曝光

老公跟林月雲「意見不合」！　侯佩岑夾中間崩潰：要不要先溝通好

獨／「南投唯一電影院」看不到孔劉新片　公告放洋蔥：老戲院使命感

110全中運開幕典禮今登場　選手之夜嗨翻田徑場

詹子賢滿貫砲！德保拉11K奪5連勝　兄弟13比1桃猿獨居龍頭

江宏傑現身！　甩「婚變福原愛＋何孟遠退隊」紛擾看演唱會

全中運／雲林布袋戲、巨型舞獅開幕　3分鐘煙火結合無人機嗨翻

快訊／土城4人遭亂刀狠砍！頭、背鮮血送醫　警逮6人揭犯案動機

好像布魯斯威利！　坣娜唱一半突出現外國人...身份曝全場嗨翻

退休狗生太Chill！　10歲「帥氣警犬」聽3字秒醒：吃飯飯❤

只賣4天！老爺集團線上旅展4／20開跑　滿客可抽帛琉住宿4天3夜

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

生活熱門新聞

快訊／鳳山高中校慶園遊會變調！數百黑衣人抗議

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

舒力基「開眼」明變強颱　路徑西修看似威脅大

花旗撤台「房貸免還」？專家說話了

快訊／舒力基轉強颱　路徑圖曝光

高學歷綠卡男「10萬騙砲」IG網紅　真實外貌被曝光

50嵐「缺水停賣烏龍」　女大生崩潰求解

舒力基快速增強！最快午後變強颱

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

深夜返家「見一鍋營養湯麵」　妻一句讓他心死

衛生棉排行冠軍是它！網讚像沒穿

更多熱門

相關新聞

大甲媽回鑾清水150警護駕　顏寬恒兄妹扶轎

大甲媽回鑾清水150警護駕　顏寬恒兄妹扶轎

大甲媽遶境17日回鑾抵達台中，下午抵達清水區，警方除出動150名警力與烏日警方接轎交接，隨後交由地方公廟接轎，前立委顏寬恒、台中市副議長顏莉敏兄妹親自扶轎，晚間將駐駕清水朝興宮，隔日清晨起駕前往大甲。

迎大甲媽回鑾　蔡其昌、陳柏惟：天降甘霖

迎大甲媽回鑾　蔡其昌、陳柏惟：天降甘霖

大甲媽回鑾小吃攤無償供食！香腸哥手酸爆

大甲媽回鑾小吃攤無償供食！香腸哥手酸爆

永靖徹夜沸騰接駕大學生香客感動

永靖徹夜沸騰接駕大學生香客感動

封路交管18小時！　彰化防搶轎700警力熱區維安

封路交管18小時！　彰化防搶轎700警力熱區維安

關鍵字：

大甲媽呂崇民金匾額

讀者迴響

熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

快訊／鳳山高中校慶園遊會變調！數百黑衣人抗議

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

她整型失敗淪「鬼面具」　超慘近況曝

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

疑台南男女外送員激戰！13秒謎片瘋傳

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

楊丞琳第三《浪姐2》成團出道！李榮浩發聲

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

轎車「後座三角窗」啥功用？　2神用途曝光

陷劈腿醜聞！何孟遠趕紅隊聚餐…2天後退賽

更多

最夯影音

更多
警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！
邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面