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社會 社會焦點 保障人權

23歲女騎士停等紅燈慘遭公車輾斃！司機判決出爐　網怒批：太扯

記者陳羿妏／綜合報導

台中市北屯區2020年4月12日晚間8時許發生一起死亡車禍！事發當時一名23歲張姓女騎士於崇德二路、天津路四段路口停等紅燈時，遭後方謝姓司機駕駛的公車輾過、拖行後，頭顱變形身亡。謝男起初稱係因視線死角釀禍，事後又改口車輛機械有問題，說詞反覆，讓家屬難以接受。如今《Dcard》上再次討論這起事件，有網友得知謝男僅被判10個月，直呼「太扯！」「10個月換不回一條人命」。

▲▼台中女等紅燈遭輾。（圖／民眾提供）

▲張女等紅燈時遭後方公車輾過，卡在公車前輪處。（資料照／民眾提供）

回顧整起事件，張女2020年4月12日晚間8時許於機車停等區等紅燈時，身旁仍有其他機車騎士，隨後後方一輛公車緩緩駛進，亦停下等待號誌，怎料，停等過程中，公車仍緩緩移動車身前進，約30秒後，公車竟突然起步，當場撞向前方的張女，造成張女連人帶車倒地，甚至遭公車輾過，拖行約8公尺，卡在前輪處。

▲▼台中北屯公車輾斃女騎士，畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲路口監視器拍下車禍全程。（資料照／記者鄧木卿翻攝）

警消獲報趕抵現場後，趕緊將張女救起，惟張女經送醫搶救後，仍是宣告不治。針對肇事原因，謝男供稱，當下號誌轉換，起步時因「公車視線死角」才釀禍，但事後又改稱「車輛機械上有問題」說詞反覆；張父當時聽完這項說法，完全無法接受痛批，「視線死角、機械故障，我女兒在停等區，為什麼你（司機）起步用衝的，沒看前面，那叫視線死角？」「她頭都被輾到變形了，你還說沒有看到人？」

▲▼ 23歲張姓女騎士父親 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲張女父親聽完公車司機說法完全無法接受。（資料照／記者鄧木卿攝）

全案進入審理後，台中地院認為，案發當時天氣晴、夜間有照明且柏油路面乾燥無缺陷、無障礙物、視距良好，但謝男卻疏於注意車前狀況，撞上張女，明顯有過失。另外，台中地院考量謝男案發後主動向員警「自首」其為肇事者，符合減刑要件，但謝男至今尚未與張女家屬達成和解，最終審酌後，依過失致死罪，將謝男判刑10月。

如今整起事件再次於《Dcard》掀起討論，網友得知公車司機結果後，紛紛留言「才判10個月，超扯」、「10個月換不回一條人命」、「公車司機前面那麼大片透明的擋風玻璃？是裝飾用@@撞死人還想和解啊^_^！」「撞死人判20年，估計就知道怎麼開車了」、「才10個月？會不會太誇張，這樣的公車司機你們敢放他到處跑？」

▼年僅23歲的張女遭公車輾過身亡，網友看完判決結果相當氣憤。（圖／家屬提供）

▲▼23歲張姓女騎士 。（圖／家屬提供）

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