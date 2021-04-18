台中酒店經紀酒駕追撞！遛狗男重傷昏迷...2隻狗狗逃回家

記者白珈陽／台中報導

台中市北區18日凌晨4時許發生一起交通事故，張姓男子帶著2隻愛犬於梅川東路三段散步時，遭後方酒駕騎車的藍姓男子撞上，滑行數公尺遠，導致全身多處擦挫傷、當場昏迷，2隻狗狗驚慌失措往路邊逃散，張男目前正在醫院急救中；藍男身受輕傷，倒地後自行爬起，警方到場對他實施酒測，酒精濃度超過每公升2毫克，將依公共危險罪嫌移送法辦。

▲張男帶著2隻愛犬在住處附近散步，遭藍姓男子騎車從後方追撞。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，張姓男子（68歲）18日凌晨4時許帶著2隻愛犬在住處附近散步，遭後方騎機車的藍姓男子（28歲）撞上，張男遭撞後滑行數公尺，當場昏迷，目前在中國附醫急診室手術急救中；2隻狗狗也被撞得滾了一圈，其中1隻因此跛腳，車禍後2隻狗都逃回主人家中。

藍男車禍後僅受輕傷，自行爬起，警方到場對其實施酒測有酒精反應，他警詢時自稱從事酒店經紀、保險業務，車禍前在跟客戶喝酒，全案依公共危險罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲▼ 藍男車禍後自行爬起；救護車到場將傷者送醫。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局長蔡元戎表示，酒駕者往往認為自身仍清醒，酒量好且不會超過取締標準，但是實際上不僅將自身置於高度風險之中，更嚴重影響其他用路人的安危。呼籲民眾切勿存有冒險或僥倖心態，務必拒絕酒駕。行駛中也請遵守相關行車規定，使人車都能保持在最佳狀況。生命無價，切勿因一時輕忽而造成難以挽回之悲劇。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來



【更多新聞】



恭迎大甲媽回鑾 蔡其昌、陳柏惟：天降甘霖四時無災



23歲女騎士停等紅燈慘遭公車輾斃！司機判決出爐 網怒批：太扯



台中21歲女騎士台灣大道自撞！噴入水溝中亡