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大甲媽回鑾小吃攤無償供食！香腸哥手酸爆　西瓜男脫上衣拼了

▲彰化大甲媽。（圖／記者唐詠絮攝）

▲高雄香腸店家。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽遶境回鑾彰化，縣府前出現許多無償供應香客的美味小吃，來自高雄的李天生香腸高掛還願布條，攤前排隊人潮不斷，第二代的李老闆笑著說，手酸腰也酸，但心裡顯然樂此不疲；西瓜攤老闆則是不斷地切切切，切到乾脆脫掉上衣「拼了！」

▲彰化大甲媽。（圖／記者唐詠絮攝）

李老闆今年自己灌了200公斤香腸，凌晨從高雄一路北上彰化，只有一個目的，就是要親手免費烤香腸給隨香信眾食用。李老闆烤香腸的手一直翻、片刻不得停，一旁還有妻小幫忙，記者上前訪問，他笑著說「不只手酸腰也會酸」。

▲彰化大甲媽。（圖／記者唐詠絮攝）

▲一整車的西瓜，老闆狂切到脫掉上衣，拼了！

李說，與大甲媽祖有很深的緣份，從小父親李天生就帶著他到大甲鎮瀾宮拜拜、遶境，如今父親過世了，但他仍堅守與媽祖的信願，掛起父親名號的小招牌，前來擺攤還願，希望在天堂的父親能看到這一切，也期盼國家平安順遂。

▲彰化大甲媽。（圖／記者唐詠絮攝）

一旁還有西瓜攤車，老闆載來一大卡車的西瓜，親手切西瓜切到乾淨脫掉上衣，隨香的信眾豎起大拇指跟著說「拚了啦！」，信眾也感謝他在這麼熱的天氣，提供香甜多汁的西瓜止渴解熱；此外，還有1名80多歲的阿嬤，年紀大了沒有辦法跟著遶境，現場提供400公斤的麻油米糕，給信眾補體力。

▲彰化大甲媽。（圖／記者唐詠絮攝）

▲阿嬤發願提供400公斤米糕。

另外，彰化縣府也依照往例，在去程及回程，提供縣府中庭供香客休憩，有信眾搭起帳篷休息，等待晚上大甲媽祖鑾轎進入永樂街天后宮駐轎，整個縣府廣場就像園遊會，十分熱鬧。

▲彰化大甲媽。（圖／記者唐詠絮攝）

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彰化香腸還願大甲媽

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