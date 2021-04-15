北京加碼封殺「涉毒藝人」　擬新定自律懲戒措施

▲北京市人大常委在禁毒條例的立法過程中，對涉毒藝人祭出更嚴格的規範。(示意圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸對涉毒等「劣跡藝人」維持零容忍態度。北京市人大常委15日召開會議審查《北京市禁毒條例（草案）》，提出演藝人員應當自覺抵制毒品，擬立法對違反相關規定的，實施自律懲戒措施；市人大監察和司法委員會進一步建議，應對此類人員採取不邀請、節目或廣告不予播出等限制性措施，並明確其法律責任。

事實上，在大陸國家廣電總局發布「劣跡令」後，大陸演出行業協會今年2月曾宣布，藝人若危害國家統一、違反道德倫理與法律都會被認為是「劣跡藝人」，將被業界抵制至少一年，若想復出，需提出申請，獲得同意後才可恢復活動，最慘可能永久被抵制。

當時，大陸官媒曾點名曾涉毒的柯震東，涉「陰陽合同」逃稅的藝人范冰冰，以及近期鬧出代孕風波的鄭爽，都因被評為劣跡藝人，被業界抵制。

▲台灣藝人柯震東和大陸藝人房祖名等人，2014年曾因吸大麻，在北京被警方逮捕。（圖／翻攝大陸網路）

4月15日，北京市十五屆人大常委會第三十次會議召開，對《北京市禁毒條例（草案）》進行一審，由於北京市是大陸影視娛樂行業大本營，單獨對演藝從業人員提出規範，具有指標性意義。

根據草案內容提出，演藝人員應當自覺抵制毒品，樹立健康、向上的社會形象，積極傳播正能量。草案要求，有關行業協會應當對會員單位及其從業人員開展禁毒宣傳教育，加強行業自律，建立健全行業管理規範，明確行業行為準則和職業道德準則，對違反相關規定的，實施自律懲戒措施。

北京市人大監察和司法委員會還建議，在禁毒管制措施中，應增加相應條款，明確廣播影視部門、演藝團體及相關單位應當對此類涉毒人員特別是知名演藝人員，採取如不邀請、相關節目或商業廣告不予播出等限制性措施，並明確具體法律責任。

北京市禁毒條例草案中，也對娛樂場所、賓館、餐飲服務場所、洗浴場所、互聯網上網服務場所的經營者、管理者等，建立更嚴格的巡察制度，要求物流寄遞企業應當對從業人員，展開禁毒培訓，並嚴格檢視快遞物品中，是否有禁止寄遞的涉毒物品等。

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