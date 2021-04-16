北投男17萬買4改造槍！立志當「槍匠」：每天上網看片研究

記者邱中岳／台北報導

北投分局追查毒品案上游，發現1名男子平常混跡北投，且遭人檢舉擁槍自重，警方在14日前往男子住處攻堅，最後查獲2支改造手槍以及2支手槍半成品，另外還查獲毒品吸食器，男子坦承，平時喜歡玩槍，共花了17萬購得4把改造槍。

警方調查，57歲的詹姓男子，遭人檢舉擁槍自重，警方在14日前往詹位於北投溫泉路的租屋處搜索，並在住家旁的樹叢搜出2把改造手槍半成品，另外2把改造手槍則從機車箱內取出，警方隨即將人帶回偵訊。

▲警方訊後依照槍砲彈藥刀械管制條例將詹男送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

男子向警方表示，自己從事服務業，從小就對槍枝有興趣，平時就是自行上網研究改槍，立志成為「槍匠」，花費17萬買了2把改造手槍以及2把改造半成品手槍，原本打算自行改造研究，但沒想到卻被警方一舉逮捕。

▲警方在男子家中查扣4支改造槍枝，男子表示，對槍有興趣，每天都鑽研改槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方還在家中搜出海洛因、安非他命吸食器，還有子彈21顆以及改槍工具1組，訊後則依照《槍砲彈藥刀械管制條例》，將詹姓男子依法送辦，目前也將持續追查槍枝來源以及幕後賣家。

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