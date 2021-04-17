警衝入查扣吸食器...毒品勒？　美容師包毒藏洗衣機：洗衣球啦

▲鄭姓美容師將毒品藏在洗衣機，但最後仍被警方當場查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接獲線報，有1名面容姣好、身材修長的美容師涉嫌持有毒品，警方攻堅破門，發現現場只有吸食器以及磅秤，警方發現女子衣櫃衣服很少，搜索下發現洗衣機塞滿衣服，翻開一看就搜出2包毒品，讓女子百口莫辯。

警方調查，40歲的鄭姓美容師，遭人檢舉持有毒品，警方循線到鄭女位於士林租屋處，當場發現50歲的柯姓、劉姓男子，警方控制現場後展開搜索，但是只搜出吸食器及電子磅秤。

警方指出，鄭姓女子的衣櫃僅有3件衣服，且破門時女子正巧從廁所走出來，隨即進去廁所搜查，發現洗衣機正在洗衣服，便將洗衣機打開，裡面堆滿了鄭女的衣物。

警方詢問鄭女「裡面是什麼」，鄭女還回應「裡面都是衣服、洗衣球」，警方翻開一看，赫然發現2包安非他命毒品在裡面，且用夾鏈袋封住防水，才讓鄭姓女子坦承持有毒品。

鄭姓女子向警方辯稱，毒品是在公園散步時，有名男子向其兜售，也沒有該名男子的聯繫方式，但警方根本不採信，將持續追查品來源。

現場柯姓、劉姓男子則表示，是來找鄭女聊天，警方在兩人身上沒發現毒品，將2人請回，最後將鄭女依毒品罪嫌送辦。

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