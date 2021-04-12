埃及火車相撞32死200傷　助理司機「涉毒」又超速！

▲埃及3月26日發生嚴重火車相撞事故。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

埃及南部3月26日發生致命火車相撞事故，造成32人死亡，近200人受傷，經調查顯示，移動中火車的司機和助手並不在駕駛室，另一列火車的助手及軌道信號員更涉及吸食毒品，引起民眾憤怒及強烈抗議。總統賽西（Abdel Fattah El-Sisi）誓言，將徹底追究近年多起火車致死案肇事者。

事發當日，2列客運列車在開羅以南約440公里的索哈傑（Sohag）相撞，當下逮捕收押8名相關人員，包括火車司機及助手等。監視器錄像顯示，高速移動中列車撞上另一輛停留原地火車，其中一節車廂立刻噴飛空中，當場塵土飛楊。

警方近日釋出聲明表示，事故當下，司機與副駕駛都不再駕駛艙內，更關閉控制火車速度的列車的自動控制系統（ATC），才使火車速度過快。檢察官繼續指控，一名軌道信號員吸食大麻，靜止列車的助手司機也疑涉大麻和街頭常見的強力止痛藥曲麻多（Tramadol），但尚未瞭解藥物是否直接影響決策，將持續調查並釐清事故現場。

埃及火車因缺乏安全設施及人員管控不當，每年都爆出數百起鐵路事故，最嚴重案件為2002年2月一輛長途列車上的餐車瓦斯爆炸，火勢立即蔓延列車，但逃生系統失靈，導致373人死亡。

埃及交通部長瓦爾茲（Kamel el-Wazir）表示，埃及近年多起火車致死案都歸咎人為失誤，將在2024年前設置自動化網路，望能減少慘案再度發生。

▼埃及3月26日發生嚴重火車相撞事故。（圖／路透）