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被兒子敗掉3千萬！光電老闆重出江湖隨身帶槍　車藏82發子彈被逮

▲高市刑大攔下劉男座車，在車上搜出1把改造手槍、子彈及毒品等物。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲高市刑大攔下劉男座車，在車上搜出手槍、子彈及毒品等物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

為擺脫「慶記之都」惡名，高雄市警方卯足全力全面肅槍，高雄市刑大根據線報，發現從事太陽能板光電產業的一名劉姓嫌犯，因與下包廠商有債務糾紛，可能攜槍防身，因此攔劫劉男座車，車上查扣1把手槍、82顆子彈、還有毒品等物，訊後移送法辦。

▲高市刑大攔下劉男座車，在車上搜出1把改造手槍、子彈及毒品等物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方起獲改造手槍、子彈、毒品等相關證物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市刑大偵八隊22分隊日前接獲線報，得知一名50歲劉姓犯嫌涉嫌持有改造槍枝及子彈，警方佈線追查，發現劉嫌無固定居住所，多隱藏於門禁森嚴的大樓，且出入均使用高級進口車代步，專案小組掌握劉嫌最近與人有債務糾紛，可能會攜槍防身，於16日清晨趁劉嫌駕車出門時將其攔下，並在車內查扣銀色仿金牛座改造手槍1支、子彈82顆、改造槍管1支、彈匣3個、海洛因1包、安非他命3包等證物。

▲高市刑大攔下劉男座車，在車上搜出1把改造手槍、子彈及毒品等物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方起獲改造手槍、子彈、毒品等相關證物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

據悉，劉嫌原本曾在道上混過，後來洗白成功，投入太陽能光電產業，短短幾年規模越做越大，生意穩定後，把公司交給兒子接棒，沒料到兒子經營失敗，掏空公司資金約3千多萬，導致原本有300多名員工，後來只剩下剩不到70人。

因此劉嫌決定「重出江湖」接回公司經營權，近期卻因工程問題與下游包商有糾紛，被人密報他有槍，高市刑大獲報後展開追查，趁劉男開著名車要前往台中看工地時，在路上將他攔獲。全案依違反槍砲條例及毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲高市刑大攔下劉男座車，在車上搜出1把改造手槍、子彈及毒品等物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲劉嫌被逮。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警訊時，劉男否認擁槍，辯稱槍枝是友人寄放，這名友人就是2018年3月與高市保安大隊員警槍戰身亡的通緝犯陳祈安，本來他想將槍拿去丟掉，還沒丟就被警方查獲，而毒品部分，則是近期因為心情不好才吸毒。

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