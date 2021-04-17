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LIVE／AZ疫苗提前開放軍警接種？指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日下午2時召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明疫情及防治作為。國內取得30萬劑AZ疫苗，其中效期最快的一批5月底到期，但國際血栓事件頻傳，加上台灣確診數少，3月22日開打至今打氣「很不旺」，是否應提前加開第五、六類軍警與長照機構照顧者及住民接種？記者會有望一併說明。

AZ疫苗雖然在12日起擴大二、三類施打，但指揮官陳時中日前在記者會坦言，「打氣仍然很不望」，鼓勵大家盡快接種，現也會開放第四類，預估有5000人打得到。陳時中表示，第四類對象為因特殊情形需要出國的人員，只要提出相關專案說明申請，都可以來開放，目前只要有公務外交需要，或外交駐台眷屬、代表國家出國運動選手等都可以打，會先挪1萬劑供應所需，之後也會做滾動式檢討。

指揮中心記者會,莊人祥,李秉穎,邱南昌。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計198,162例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含196,507例排除)，其中1,070例確診，分別為954例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,032人解除隔離、27人住院隔離中。

另外，AZ疫苗截至15日已累計30,039人施打，新增12件不良事件通報，均為非嚴重，累計不良事件數為164件。

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