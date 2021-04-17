單邊旅遊泡泡！持長庚陰性檢測證明　入境夏威夷「免10天隔離」

▲夏威夷考艾島那帕利海岸（Na Pali Coast）。（圖／夏威夷觀光局／gohawaii.com）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎影響全球旅遊產業，對以觀光業為最大經濟支柱的夏威夷更是重創。夏威夷州政府在我國外交部與衛福部協調下，與長庚體系4家醫院正式簽署合作備忘錄（MOU），今（17）起只要持認證醫院開立的檢測陰性證明，入境即可展開旅遊，免去10天隔離期，形同對台開啟「單邊旅遊泡泡」。

在疫情爆發前，國內每年有將近2.5萬人次到夏威夷旅遊，疫情爆發後驟減為3500人，兩地之間的直航班機也被取消。為挽救經濟榮景，夏威夷政府選擇符合規範的檢驗單位，建立信賴檢測夥伴的合作關係，透過免除檢疫誘因，吸引人潮重返夏威夷，而防疫表現獲國際認證的台灣也被列為首選。

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經外交部與衛福部協調，夏威夷政府與長庚、馬偕及國泰等國內三大醫療體系建立合作關係；長庚體系則是由台北長庚、林口長庚、嘉義長庚及高雄長庚四家醫院承辦。自台灣時間4月17日零時起，所有年滿5歲的旅客，只要持目的地為夏威夷的航班起飛前72小時內由四家長庚醫院所開立的檢測陰性證明，即可獲得夏州政府承認，入境夏州後免除10天的隔離期。

▲持台灣四家長庚醫院檢測報告，入境夏威夷可免除10日隔離。（圖／長庚醫院提供）

長庚醫院行政中心蘇輝成副總執行長表示，這項合作不但促進台夏雙邊交流的便利性，也顯示台灣的防疫成果再獲國際肯定。目前台灣直飛夏威夷的航班雖已經取消，但仍有助當地千餘名台僑縮短往返台夏所需的時日，且這項方案可適用於透過其他國家或美國大陸城市機場抵達夏州的國際旅客。不過抵台入境的民眾，仍需依照我國中央疫情指揮中心規範，進行檢疫。



蘇輝成提到，有需要的民眾可以透過電話預約專線與台北長庚及高雄長庚預約，林口長庚及嘉義長庚則可以利用網路掛號系統預約，預約完成後於當天攜相關文件至指定地點進行採檢。因有特定檢測報告格式要求，請務必於預約時主動告知或填寫入境目的地為夏威夷，且需自行留意時限規定。



夏威夷旅遊局總裁兼首席執行官約翰·德·弗里斯（John De Fries）對於這次能與我國合作感到相當高興，他表示，很高興看到台灣成為夏威夷值得信賴的測試和旅行合作夥伴，期望藉此能鼓勵更多的旅客通過台北至檀香山（Honolulu）航班，並以安全的方式促進經濟活動。