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7寶爸接種「嬌生疫苗」3小時後中風　醫曝：左大腦動脈出現血栓

▲▼7寶爸接種「嬌生疫苗」3小時後中風。（圖／翻攝自Facebook／Cori Malagarie）

▲7寶爸馬拉加利接種「嬌生疫苗」3小時後中風。（圖／翻攝自Facebook／Cori Malagarie）

記者張方瑀／綜合報導

美國密西西比州一名育有7名孩子的父親，日前接種嬌生疫苗短短3小時後就中風，目前無法說話也不能走路，可能需要花上一年的時間復健，才有可能完全康復。醫院調查後發現，這名父親是左側腦動脈出現血栓，才會引發中風。

根據《紐約郵報》報導，現年43歲的馬拉加利（Brad Malagarie）上星期某天利用午休時間去接種嬌生疫苗，接著下午回到辦公室不到3小時，同事就發現他在辦公桌前昏迷不醒。緊急送醫後，院方判定，馬拉加利的左側大腦動脈出現血栓，因此造成中風。

馬拉加利的阿姨奧基芙（Celeste Foster O 'Keefe）表示，他在此之前只有高血壓的問題，也都有吃藥在控制，「我一定要告訴醫生，他注射了嬌生的疫苗，在我看來，這就是導致他中風的原因。」

目前馬拉加利還在醫院進行治療，病情穩定但仍無法無法說話也不能走路，可能需要花上一年的時間進行復健。奧基芙說，「他知道我們是誰，他看到我們就會哭，我們希望他至少能跟我們交流，能夠重新走路和說話，就算無法做到完美也沒關係。」

美國醫療與藥品大廠嬌生（Johnson & Johnson）研發的新冠疫苗，2月底在美國開始施打，卻傳出數起引發嚴重血栓的罕見案例，更有1名婦女死亡，食品藥物管理局（FDA）於當地時間13日發布聲明，建議各州暫停使用嬌生疫苗。

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