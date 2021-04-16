黃士修質疑中衛口罩違禁令掀鍵盤戰　罵網友「小孬孬」判拘50日

▲「以核養綠」發起人黃士修，在臉書上罵網友「小孬孬」遭判拘役50日。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「以核養綠」發起人黃士修，今年4月間在臉書上質疑中衛口罩違反禁令輸出到香港，結果和許姓網友在留言串針鋒相對，許質疑黃沒有真憑實據，黃怒嗆「等你去提告，我一天沒收到起訴書，你就繼續當小孬孬」，許男提告後，台北地方法院判黃士修拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

因應新冠肺炎疫情，衛福部去年初就宣布禁止醫療口罩輸出，黃士修在在去年4月22日上臉書，貼出1篇香港店家販售中衛口罩的新聞，質疑中衛違反禁令，出口到香港，當時中衛緊急發聲明強調，香港店家販售的「是農曆年前的庫存」，開始有網友與黃在臉書上互嗆。

許姓網友認為黃士修未經查證，有誹謗中衛公司之嫌，黃竟反嗆：「回去多讀點書，我等你提告，一天沒收到起訴書，你就繼續當小孬孬」，許男果真提告後，黃士修辯稱，因為原本是針對中衛疑似違反禁令發文，卻被網友說是涉嫌誹謗，故提出反駁。

法院表示「孬」字在教育部重編國語辭典的意思，即為不好、壞、懦弱、無膽識之意，黃士修對此不爭執。因此，「小孬孬」一詞自屬對他人為輕蔑、嘲諷、貶抑表示，依一般社會通念已使許姓網友因此感到難堪，並足以貶損許姓網友的人格尊嚴及社會評價的文字。

法官審酌黃士修未有刑事前科紀錄，素行尚可，犯後雖表示願意公開對許姓網友及他父母道歉，卻始終未取得許姓網友諒解，台北地方法院故判黃士修犯公然侮辱拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

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