下水湯翻「under the water soup」？　老外見超直白菜單笑瘋

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下水湯翻「under the water soup」？老外見「超直白」菜單笑瘋　網：拜託來一碗

▲▼有網友分享了一張「超直白」翻譯菜單，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲有網友分享了一張「超直白」翻譯菜單，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者閔文昱／綜合報導

不同語言也有不同的邏輯，因此若直接照字面上的意思翻譯恐怕會鬧出不少笑話。有網友就分享了一張「超直白」的中翻英菜單，只見上頭的台灣小吃翻譯成英文後，瞬間讓外國人看的「霧煞煞」，有趣的內容也笑翻不少網友。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張小吃菜單，並表示看到一位外國人在參考這張菜單時不斷喃喃自語，接下來竟還笑到需要被一旁的台灣友人抬走，讓原PO相當好奇，結果近看以後才發現「這張菜單能吐槽的地方也太多了...」。

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▲▼有網友分享了一張「超直白」翻譯菜單，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲台北旅遊網曾列出「百大小吃多語菜單」供店家參考。（圖／翻攝自台北旅遊網）

只見這張菜單上，魯肉飯（braised pork on rice / rice with soy-braised pork）就被翻成了「Lu Meat Rice」，貢丸湯（pork ball soup）被翻成「Gong pills soup」，控肉便當（soy-braised pork with rice）則被翻成「Control meat and Lunch」，下水湯更是超直白的「under the water soup」。

許多網友看完這超有創意的中翻英菜單後都直接被笑翻了，紛紛留言「我直接笑到美叮美噹」、「快把我也抬走」、「下水跟控肉好好笑」、「想知道哪一家，以為沒人會注意嗎」、「看菜單學英文」、「Lu meat rice學到了」、「不敢吃了吧」、「拜託一下找一個英文好的高中生幫他改一下啦！」、「太強了，笑到流淚」。

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