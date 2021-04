下水湯翻「under the water soup」？　老外見超直白菜單笑瘋

▲有網友分享了一張「超直白」翻譯菜單,引發熱議。(圖/翻攝自Facebook/路上觀察學院)

記者閔文昱/綜合報導

不同語言也有不同的邏輯,因此若直接照字面上的意思翻譯恐怕會鬧出不少笑話。有網友就分享了一張「超直白」的中翻英菜單,只見上頭的台灣小吃翻譯成英文後,瞬間讓外國人看的「霧煞煞」,有趣的內容也笑翻不少網友。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張小吃菜單,並表示看到一位外國人在參考這張菜單時不斷喃喃自語,接下來竟還笑到需要被一旁的台灣友人抬走,讓原PO相當好奇,結果近看以後才發現「這張菜單能吐槽的地方也太多了...」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北旅遊網曾列出「百大小吃多語菜單」供店家參考。(圖/翻攝自台北旅遊網)

只見這張菜單上,魯肉飯(braised pork on rice / rice with soy-braised pork)就被翻成了「Lu Meat Rice」,貢丸湯(pork ball soup)被翻成「Gong pills soup」,控肉便當(soy-braised pork with rice)則被翻成「Control meat and Lunch」,下水湯更是超直白的「under the water soup」。

許多網友看完這超有創意的中翻英菜單後都直接被笑翻了,紛紛留言「我直接笑到美叮美噹」、「快把我也抬走」、「下水跟控肉好好笑」、「想知道哪一家,以為沒人會注意嗎」、「看菜單學英文」、「Lu meat rice學到了」、「不敢吃了吧」、「拜託一下找一個英文好的高中生幫他改一下啦!」、「太強了,笑到流淚」。

►超熱賣「DIOR超惹火絲絨唇露」,特價839元