熊大、兔兔變身漢堡Q爆！LINE FRIENDS最新醫療口罩　熊美也來了

▲LINE FRIENDS最新醫療口罩來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

熊美也來了！最新一波的 「LINE FRIENDS醫療口罩」登場，這次熊大、兔兔及莎莉可是化身成美味漢堡、披薩，超療癒的美式塗鴉造型讓人秒融化，且這次可愛的熊美也加入行列，一起跟著在口罩上玩耍賣萌了，即日起於指定通路限量販售，鐵粉絕對要收。

▲▼熊大、兔兔、莎莉變身漢堡、披薩。



這2款真的超欠收！LINE FRIENDS又推出全新醫療口罩，首推超吸睛的「漢堡」款，可以看到熊大和兔兔變身漢堡，而莎莉則是披薩，一旁還放了薯條、美式風格字樣點綴，搭配亮眼橘色口罩，可愛又療癒，讓人好想咬一口；另一款「塗鴉版」上頭則印了滿滿熊大、兔兔、莎莉肖像，重點是還有首度現身的熊美，無辜表情讓人秒融化，白底的塗鴉設計搭配不同動作、表情，再加上許多活潑插畫，絕對要收。

白色塗鴉款預計明（16）日起於全台指定藥妝、電商、超商限量開賣，而漢堡醫療口罩則預計4月30日起登場，鐵粉快筆記搶收。

▲寶可夢聯名3D兒童口罩超可愛。

另，近日兒童款也推出超可愛的NCI Pharmatech「寶可夢聯名3D兒童口罩」，一共有4大系列，其中，「沉睡寶可夢款」以白色為基底，放鬆入睡的卡比獸身上躺著皮卡丘，一旁還有傑尼龜、妙蛙種子等好友陪伴，圖案超Q，而「晴天寶可夢款」則是以天空藍和朵朵白雲配上皮卡丘、卡比獸、胖丁以及新版寶可夢炎兔兒，同樣超可愛，還有俏皮的「皮卡丘款」及「野餐派對款」一樣超欠收，至19日前於指定電商開放預購中。

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