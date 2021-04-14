邊收錢邊切肉！消基會抽查自助餐：6成3菜沒加蓋、1成口罩沒戴好

▲高達63%自助餐廳沒設夾菜隔板。（圖／消基會提供）

記者崔至雲／台北報導

自助餐以多樣的選擇滿足各式各樣的需求，但自助餐服務人員的衛生習慣、餐點放置方式、餐點食材選擇等，都可能影響民眾的食安問題。消基會為此進行調查，結果發現，有高達35％的自助餐廳收銀員，同時收錢並接觸食物，另外，有高達63%的自助餐廳沒設夾菜隔板，導致消費者在夾取過程中，可能因講話等，讓菜餚成為細菌溫床。

消基會去年3月份發布「自助餐廳防疫措施調查」，檢視北中南共125家自助餐廳之防疫措施，發現戴口罩、量體溫、提供酒精、菜餚加蓋等防疫措施施行的比例均低於20％。

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▲消基會公布自助餐防疫措施調查。（圖／消基會提供）

消基會說明，本次調查中有35％的自助餐廳收銀員，同時須直接接觸食物，如盛飯、夾菜、切肉、送餐等，比去年調查的20％高出許多，也是本次調查中退步最多的項目，不論直接還是間接接觸食物，都讓民眾飲食安全蒙上陰影，甚至可能成為病菌傳播的渠道。

消基會提到，自助餐廳菜色應加設隔板，防止消費者夾取過程中，讓口沫有機會傳播，但這次調查竟發現，有高達63％菜餚未加蓋；同時店內標示「禁語」等字樣者，也高達51％。不論是菜餚加蓋還是禁語標示，皆可能為疫情帶來的衛生措施改善，但相較其他調查項目，畢竟還是有過半數的業者並未提醒用餐客人用餐時禁語，不無造成室內客人口沬相互傳播的可能，這點仍有很大的改善空間。

▲1成自助餐店員口罩沒戴好。（圖／消基會提供）

另外，針對口罩部分，儘管疫情讓國人養成了戴口罩的習慣，卻還有10％卻未正確遮住口鼻，口罩僅佩戴到一半。消基會呼籲，作為第一線接觸食物者應有更佳的衛生習慣，不僅應正確佩戴口罩，烹調食物者也應戴上帽子、手套，避免不必要的食物污染。

消基會最後呼籲，餐飲業業者應自律，多一次消毒、多一道防護，就能多保護消費者一些，況且於現今社會已有許多解決方案，在疫情尚未結束的時刻，更應多加警惕。

▲高達35％的自助餐廳收銀員，同時收錢並接觸食物。（圖／消基會提供）

