大陸封殺不到20天…瑞士BCI偷偷下架「抵制新疆棉」聲明！　

▲BCI的拒用新疆棉聲明已經刪除。（圖／翻攝自BCI官網）

記者鄭思楠／綜合報導

據CGTN報導，2020年10月，瑞士良好棉花發展協會（BCI）宣布對所有新疆棉企無限期取消擔保認證，讓新疆棉產品進入了國際貿易的「黑名單」。而在今年大陸民眾聲討並抵制BCI及H&M等會員品牌後，目前，BCI已經偷偷下架了這份引起軒然大波的聲明。

據《中國青年報》報導，進入BCI官網頁面，發現原來的聲明內容已經「不見踪影」，在網站檢索後也無對應結果顯示。

關於這則聲明具體刪除時間，著名的紡織和服裝專業媒體《生態紡織新聞》（Ecotextile News）3月29日就發現到了此消息。

▲大陸民眾抵制H&M。（圖／路透）

不過，在上海的BCI中國總部，此前已通過官方微信公眾號發布聲明強調，從未在新疆發現有關強迫勞動的世界，「BCI全體中國地區的工作人員堅定不移地支持中國棉花產業的可持續發展。」

微博網友一片嘲諷，「偷偷下就很BCI」、「沒有道歉聲明嗎」、「嘔吐了，還是覺得人民幣最香嗎」、「還是想賺中國的錢吧」。

日本知名品牌「無印良品」母公司「良品計畫」14日在線上財報聲明，曾派獨立第三方機構實地考察新疆種植廠，並未發現任何「強迫勞動」情況，所以仍會繼續販售使用新疆棉花的產品。目前，無印良品官網上仍有大量新疆棉產品在販售。