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瑞典在野黨要求「驅逐」中國大使！　記者報導H＆M抵制竟遭威脅

▲▼北京H&M門市。（圖／記者陳政錄攝）

▲瑞典記者報導中國抵制宣布停用新疆棉的瑞典服飾品牌H＆M，卻遭中國大使館施壓威脅。（圖／記者陳政錄攝）

文／中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩9日專電

瑞典自由記者悠野（Jojje Olson）因報導中國抵制H&M，再度遭中國大使館威脅。基督教民主黨（Christian Democrats）與瑞典民主黨（Sweden Democrats）因中國大使館多次威脅記者，要求驅逐中國大使桂從友。

中國大使館在瑞典透過威脅記者的方式，試圖影響瑞典國內的言論自由，並非頭一遭。立場偏右的在野黨派基民黨與瑞典民主黨曾提議驅逐桂從友，此次事件一發生，兩黨更加堅定立場，希望能將提議付諸實行。

瑞典民主黨的外交發言人威雪（Markus Wiechel）表示，中國大使多年來威脅瑞典記者和政治人物，這樣的行為無法接受，瑞典民主黨在2019年就已經提出將桂從友列為「不受歡迎人物」。他表示，桂從友已經嚴重影響兩國外交關係，也讓中國人在瑞典的地位越來越惡劣。

基督教民主黨的外交發言人阿達克土森（Lars Adaktusson）也認為，中國大使雖曾被召見，但並沒有改變中國大使館的作風，瑞典應該將桂從友列為不受歡迎人物。

除了這兩個政黨要求驅逐桂從友之外，其他在野政黨也對中國大使館試圖影響瑞典言論自由的行為表達不滿。

左派黨（Left Party）也曾提出驅逐中國大使的建議。溫和黨（Moderates）的黨主席克里斯德森（Ulf Kristersson）也曾多次呼籲執政黨對中國態度要更強硬。他表示，召見大使並沒有起作用，應該採用更嚴厲的方式，甚至聯合其他歐洲國家一起制裁中國。中間黨的代表林格倫（Kerstin Lundgren）則表示，中國若想加入世界市場，就必須明白這是有代價的，歐盟面對中國一直太軟弱了。

對此，瑞典外交部長林德（Ann Linde）表示，他們已多次召見中國大使，並告知他言論自由在瑞典是受到憲法保障的，記者有自由從事採訪報導工作；他們也曾多次要求中國大使尊重瑞典法律，並表示威脅的行為是不被接受的。

中國大使館威脅瑞典記者已經是常態。長期駐台的自由記者悠野在他的新聞平台「中國新聞」（Kinamedia）上表示，這不是他第一次接到中國大使館的威脅，這次郵件中的威脅比以往更強烈。

「尼瑞克日報」（Nerikes Allehanda）的政治版主編（Lars Ströman）也曾因為採訪台灣駐瑞典代表姚金祥，在報導中稱姚金祥為大使，並發表批評中國的報導，表示支持中國的「鄰國」台灣，因而接到中國大使館至少3封充滿敵意的電子郵件。

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