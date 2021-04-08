陸國產鞋被炒到20萬元　官媒集體開罵：利用愛國心「割韭菜」！

▲李寧限量鞋款被炒到20萬元，目前已被電商平台強制下架。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸民間對拒用新疆棉的跨國品牌展開抵制後，「國貨」品牌開始受到追捧，但也出現了「炒鞋歪風」，一雙定價7千元新台幣的「李寧」球鞋價格竟被炒到20萬元，漲幅超過了30倍，引起大陸官媒的集體批評。

發文批評炒鞋歪風的大陸官媒相當多，其中人民網、新華社、光明日報、央視、央廣網、中新網6家的力道最強。人民網以「消費愛國心炒鞋，邪氣必須狠剎」為標題指出，鞋是用來穿的，不是用來炒的，「遏制這種瘋狂的做法和歪風邪氣，監管部門應該堅決出手，通過法治手段為這輪炒鞋熱降溫。」

▼李寧門市門口湧現搶鞋人潮。（圖／翻攝微博）



光明日報以「熱炒國產鞋漲價31倍，誰在收割智商稅」為標題表示，中國消費者愛國產品牌，本屬人之常情，絕不應該成為某些「炒鞋客」的可趁之機，「那些惡意炒作國產品牌球鞋的相關平台，也有消費廣大用戶的愛國心之嫌。相信明眼人，都能看穿他們的伎倆，不會盲目跟風。」

央視更指出，「炒鞋」圈資金量越大的人，就能接近更上游的經銷商直接拿貨，從而形成壟斷、哄抬鞋價，最終形成「割韭菜」的「殺豬盤」，散戶、小販，乃至很多沒有收入的學生就被裹挾其中，成了「活韭菜」。

第一財經網也以「支持國貨不是割韭菜」為標題強調，「優質的國產球鞋要以產品為核心，以服務國人為目的，而不是藉機以愛國名義炒作品牌、漲價收割韭菜。」

「炒鞋歪風」也引起了大陸網友的不滿，出現許多批評留言，「支持國貨不代表宰自己人！」「難怪平常大家都不想支持國貨，因為不知不覺就成了韭菜。」「這些炒鞋客以前就在炒耐克（Nike），現在只是換了個目標，愛國心不要被利用了！」

▼北京李寧門市。（圖／記者陳政錄攝）

