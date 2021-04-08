　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸國產鞋被炒到20萬元　官媒集體開罵：利用愛國心「割韭菜」！

▲▼陸國產球鞋李寧被炒到20萬元　官媒集體開罵：利用愛國心「割韭菜」！。（圖／翻攝微博）

▲李寧限量鞋款被炒到20萬元，目前已被電商平台強制下架。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸民間對拒用新疆棉的跨國品牌展開抵制後，「國貨」品牌開始受到追捧，但也出現了「炒鞋歪風」，一雙定價7千元新台幣的「李寧」球鞋價格竟被炒到20萬元，漲幅超過了30倍，引起大陸官媒的集體批評。

發文批評炒鞋歪風的大陸官媒相當多，其中人民網、新華社、光明日報、央視、央廣網、中新網6家的力道最強。人民網以「消費愛國心炒鞋，邪氣必須狠剎」為標題指出，鞋是用來穿的，不是用來炒的，「遏制這種瘋狂的做法和歪風邪氣，監管部門應該堅決出手，通過法治手段為這輪炒鞋熱降溫。」

▼李寧門市門口湧現搶鞋人潮。（圖／翻攝微博）

▲▼陸國產球鞋李寧被炒到20萬元　官媒集體開罵：利用愛國心「割韭菜」！。（圖／翻攝微博）

光明日報以「熱炒國產鞋漲價31倍，誰在收割智商稅」為標題表示，中國消費者愛國產品牌，本屬人之常情，絕不應該成為某些「炒鞋客」的可趁之機，「那些惡意炒作國產品牌球鞋的相關平台，也有消費廣大用戶的愛國心之嫌。相信明眼人，都能看穿他們的伎倆，不會盲目跟風。」

央視更指出，「炒鞋」圈資金量越大的人，就能接近更上游的經銷商直接拿貨，從而形成壟斷、哄抬鞋價，最終形成「割韭菜」的「殺豬盤」，散戶、小販，乃至很多沒有收入的學生就被裹挾其中，成了「活韭菜」。

第一財經網也以「支持國貨不是割韭菜」為標題強調，「優質的國產球鞋要以產品為核心，以服務國人為目的，而不是藉機以愛國名義炒作品牌、漲價收割韭菜。」

「炒鞋歪風」也引起了大陸網友的不滿，出現許多批評留言，「支持國貨不代表宰自己人！」「難怪平常大家都不想支持國貨，因為不知不覺就成了韭菜。」「這些炒鞋客以前就在炒耐克（Nike），現在只是換了個目標，愛國心不要被利用了！」

▼北京李寧門市。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北京李寧門市。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
李千那認愛是元介！「男方已見過2小孩」羞認2人關係
快訊／李義祥跟阿好錄音曝！運安會證實：兩人要拉工程車卻落軌
獨／聲押神秘移工關鍵曝！全程目擊事故　「黑猴」趁亂載他落跑
《迫降》爆第2對情侶！差6歲姐弟戀　女方錯愕了
他忘澆水阿公盆栽　網驚：一台賓士不見了！憲哥節目估價200萬
王立強共諜案扯出向心夫妻！　收陸7.5億買3豪宅遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國產鞋被炒到20萬元　官媒集體開罵：利用愛國心「割韭菜」！

港警荷槍實彈戒護　「偷渡台灣案」李宇軒首出庭...律師身份成疑

大戰40名高官一路狂升職！　女貪官「為逃死刑」色誘獄警故意懷孕

聯合國指控美軍侵犯「關島土著」　趙立堅猛酸：正視自身人權問題

陸男吃泡麵配1飲料「腹部痛炸」　醫師一看嚇壞：簡直不要命

「這是國際共識」　陸專家：過敏體質、孕婦可以施打新冠疫苗

影／貴賓犬掉入撕咬地獄！　目擊者嚇尿：沒慘叫被狼群直接咬死

助奈及利亞「十億工程被盯上」　兩名中國員工遭綁架

美仇恨亞裔情緒升高　30年前..韓裔也歷經「歧視流血戰」

女闖教室大罵男老師　「他是下藥性侵的畜牲，不要喝他給的水！」

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

素描課拿「鄧紫棋美照」當考題　超低分作品網看呆…本人說話了！

機車外側左轉！轎車直撞90°彈起　騎士倒地「神速滾兩圈」險遭輾壓

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

陸國產鞋被炒到20萬元　官媒集體開罵：利用愛國心「割韭菜」！

港警荷槍實彈戒護　「偷渡台灣案」李宇軒首出庭...律師身份成疑

大戰40名高官一路狂升職！　女貪官「為逃死刑」色誘獄警故意懷孕

聯合國指控美軍侵犯「關島土著」　趙立堅猛酸：正視自身人權問題

陸男吃泡麵配1飲料「腹部痛炸」　醫師一看嚇壞：簡直不要命

「這是國際共識」　陸專家：過敏體質、孕婦可以施打新冠疫苗

影／貴賓犬掉入撕咬地獄！　目擊者嚇尿：沒慘叫被狼群直接咬死

助奈及利亞「十億工程被盯上」　兩名中國員工遭綁架

美仇恨亞裔情緒升高　30年前..韓裔也歷經「歧視流血戰」

女闖教室大罵男老師　「他是下藥性侵的畜牲，不要喝他給的水！」

迎媽祖！「超商X鎮瀾宮」推限量聯名口罩　金牛、MAZU款有戴有保庇

單月82.8萬個工作機會創新高！　專家教你怎麼縮短求職期

溜馬替補控衛展大將之風　寫近35年無人能及記錄

女子半夜就醫途中突休克　警鳴笛開道5分鐘即刻救援

朋友發文買這個很好賺...婦人捧40萬投資　行員「一點」破騙局

朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐

台南停水爆「假訊息瘋傳」　民眾看LINE群追問台水：去年的舊訊

185萬！TOYOTA「暴力小鴨」GR YARIS接單價來了　首批限量30台

聯發科再扣千元大關　Q1估可賺近一股本

韓瑜罕見剪「空氣短瀏海」PO成果照！ 招牌髮型消失：換一下感覺

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

大陸熱門新聞

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

吃泡麵配1飲料「腹部痛炸」　醫一看嚇壞

「瘋狂做人」六年不孕　妻痛哭、夫崩潰

打輸遊戲嗆外送員　網咖男被打7拳當場吐血

聯合國指控美軍侵犯關島土著　趙立堅狂酸

大戰40名高官一路升職！女貪官為逃死刑色誘獄警

女闖教室大罵男老師　他是下藥性侵的畜牲

女遊客抱寵物逛野狼谷　貴賓狗狼群咬死

獸男鑽籠性侵狗狗！　2分鐘快槍全都錄

30年前..韓裔也歷經「歧視流血戰」

一夜4次懷孕了！輕熟女淚訴被侵犯

2中國員工在奈及利亞遭綁架

老婆從沒有月經！一查竟是男性　尪陷絕望

過敏體質、孕婦能打疫苗？陸專家這樣說

更多熱門

相關新聞

新疆前司法廳長被控「投靠東伊運」

新疆前司法廳長被控「投靠東伊運」

新疆維吾爾自治區6日披露一起新疆在反恐、去極端化鬥爭中，長期隱藏在重點職位上的「兩面人」案件。希爾扎提·巴吾東被指在擔任新疆司法廳廳長等職位期間，策劃實施分裂國家活動，投靠「東伊運」組織，出賣國家和人民利益，並向境外人員非法提供情報。

新疆破獲分裂國家犯罪集團　 主嫌為教育廳長

新疆破獲分裂國家犯罪集團　 主嫌為教育廳長

女遊客抱寵物逛野狼谷　貴賓狗狼群咬死

女遊客抱寵物逛野狼谷　貴賓狗狼群咬死

新疆棉花大戰　打到中國要害了嗎？

新疆棉花大戰　打到中國要害了嗎？

楊冪高訂禮服勒出超辣S曲線

楊冪高訂禮服勒出超辣S曲線

關鍵字：

新疆H&M新疆棉抵制

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

台南自強號擦撞行人　警消救援

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

深夜激戰！20多歲女「噴泉式爆血」送醫　內診椅紅一片

HowHow士林夜市巧遇「五月天阿信擺攤」網看呆

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾1句話安撫…網戰翻

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面