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H＆M再爆「問題中國地圖」遭約談　央視：領土一點都不能少

▲▼北京三里屯H&M門市。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京三里屯H&M門市。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

瑞典快時尚品牌H&M「新疆棉之亂」未消，又被中國大陸政府盯上！據上海網路監管部門2日通報，H&M官網（hm.com）因存在「問題中國地圖」，旗下上海公司遭到兩部門聯合約談。官媒《央視》還公開放話，「中國地圖，一點都不能錯！中國領土，一點都不能少！」

值得注意的是，上海市互聯網信息辦公室並未在通報中，表示所謂的「問題中國地圖」是什麼。通報表示，近日，接獲網民向管理部門舉報，上海市規劃和自然資源局立即通知其迅速改正。

通報指稱，H&M官網運營企業海恩斯莫裏斯（上海）商業有限公司在接到通知第一時間糾正錯誤後，上海市規劃和自然資源局、市互聯網信息辦公室又對其進行了聯合約談。

上海市互聯網信息辦公室說，兩部門在約談中，嚴肅指出了企業的違法違規事實，責令其依法辦網，要認真學習《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國測繪法》《地圖管理條例》等法律法規，樹牢國家版圖意識，真正做到「規範使用地圖 一點都不能錯。」

對於該案，大陸官媒《央視》也發文痛批，H&M傷疤未好又闖禍。還說敬告H&M等企業，別突破底線、觸碰紅線、挑戰高壓線。中國人熱情好客，但不歡迎冒犯核心利益的企業，因為「中國地圖，一點都不能錯！中國領土，一點都不能少！」

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