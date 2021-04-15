民安7號　台南全民防衛動員暨災害防救演習

▲台南市2021年全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習，於15日在白河區白河商工、國光路、新興路及白河運動公園舉行，過程逼真。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市2021年全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習，於15日在白河區白河商工、國光路、新興路及白河運動公園舉行，演習分成兵棋推演、綜合實作及收容處所演練等3階段進行，由台南市長黃偉哲親自主持，演習中央指導官由行政院農委會陳添壽副主委擔任。

演習出席人員有行政院動員會報副執行秘書江弘達少將、方宏烈上校、行政院災害防救辦公室呂大慶參議、中央各部會評核委員、市議員張世賢、穎艾達利、劉米山、沈家鳳、市政府及37區公所防災承辦同仁與外縣市觀摩人員等超過200人，進行評核及觀摩。

這次民安7號演習情境以六甲-木屐寮斷層錯動，伴隨大豪雨引發各項複合型重大災害等主題，於上午在白河商工學生活動中心進行兵棋推演書面審查，過程由黃偉哲市長致詞後，依序由成大防災中心李心平副主任及台南市災害防救辦公室前執行秘書侯俊彥副局長，對地區災害潛勢及演習想定概要與推演議題進行報告，後續分大5狀況依序進行推演審查，議題分別為「災害警報傳遞與發放、災害應變中心開設與運用」、「前進指揮所開設、大樓倒塌人命搶救、大量傷病患緊急醫療救護」、「道路橋樑、維生管線、電力設施、毒化物外洩搶救作為」、「災民收容安置、鄉民預防性疏散撤離」、「自主防災社區運作、災後復原重建及災害減免稅捐」等，以此檢視平時整備，災時資源整合投入救災之緊急應變處置作為。

下午2時至4時於1964年曾發生大地震的白河地區辦理實兵演練，利用國光路、新興路及白河運動公園以實地、實物、實作方式進行演練，以驗證上午兵棋推演情境想定各項狀況；演習以台南市六甲-木屐寮斷層引發地震，首先由在地白河國小、白河商工學生及白河公所、郵局、農會、郵局、京城銀行等進行就地避難與疏散，後續造成轄內建築物倒塌、天然氣管線破裂、毒性化學物質外洩，加上地震期間豪雨造成土石流災害，山區民眾急需疏散撤離，並納入新冠肺炎疑似患者的疏散防疫作為，整個演習過程計動員軍、公、民營事業單位及志工團體等46機關、單位參演，出動各式人車約計200車次、1048人次，含參與疏散居民140人及收容安置居民80人，市府消防局出動58部各式車輛、人員362人參演，國軍第四作戰區動員兵力63員105人次，車輛機具裝備17類43項支援這次演習，演習過程相當逼真，吸引相當多的市民參觀，對演習過程留下深刻的印象。

黃偉哲市長表示，面對極端氣候帶來異常的天氣變化，每年都會受到颱風侵襲的台灣，去年1整年完全沒有受到侵襲，所伴隨而來的就是面臨缺水乾旱的危機，各水庫蓄水量不足，嚴重影響民生用水，供應台南市民生用水的曾文及南化水庫，分別僅剩水庫總量的11％及35％；目前只有以最壞的情況來調度及宣導節約用水，隨時披露各項水情資訊，讓市民朋友能了解有水當思無水之苦，大家共體時艱，共度缺水危機。防汛期即將來臨，面對未來不確定的氣候，台南市政府將一手抗旱、一手防澇，全力防災，透過民安7號演習也期望可以強化各救災單位的橫向溝通聯繫及救災能量，提升這個城市的救災、耐災的能力，攜手同心，建構韌性城市。

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