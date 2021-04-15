台南市議員洪玉鳳詐領千萬助理費　二審改判1年10月緩刑5年

▲台南市國民黨籍議員洪玉鳳及其夫，涉犯向台南市議會詐領助理補助費1134萬多元，台南高分院改判兩人各處有期徒刑1年10月，緩刑5年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市國民黨籍議員洪玉鳳及其夫郭勝煌，被控以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領助理補助費1134萬多元，一審判兩人均有期徒刑2年、緩刑5年，均褫奪公權5年，檢方、洪玉鳳夫婦不服上訴，台南高分院15日上午改判，兩人各處有期徒刑1年10月，均褫奪公權5年，緩刑5年。

台南高分院15日判，而15日剛好是洪玉鳳72歲的生日，對二審判決結果洪玉鳳表示：「有看法有用嗎？受苦難的人沒有看法」，洪玉鳳強調，這件事對她個人而言很重要，但對社會大眾來說不重要，她請媒體去關心比較重要的事。對於是否要上訴，洪玉鳳則表示再研究。

據了解，一審合議庭指出，被告洪玉鳳為台南市議員、被告郭勝煌為議員配偶，並管理議員服務處運作，本應自律為選民榜樣，並體會國家補助議員公費助理的目的，竟不實申報公費助理補助款，所為非是，但考量因一時失慮觸犯刑典，經通知到案即坦承犯行，並繳回犯罪所得，犯後態度良好，考量兩人年紀，經此教訓後當知所警惕無再犯之虞，因此宣告緩刑。二審則以洪玉鳳夫婦涉犯3罪，改判各處有期徒刑1年10月，均褫奪公權5年，緩刑5年。

洪玉鳳從台南縣市合併升格前迄今，已連任7屆市議員，是台南市議會最資深的議員之一，她從2000年12月25日起，任改制直轄市後3屆台南市議員時，郭勝煌擔任她的服務處主任，負責統籌服務處內包括人員薪資發放、帳務紀錄及公費助理聘用、停聘的申報等事務。

洪玉鳳與郭勝煌涉犯向6名知情人頭與1位不知情的徐姓人頭，借用個人名義與銀行帳戶，由郭勝煌製作不實聘書、市議會議員自聘公費助理遴聘異動表與人頭助理帳戶存摺等資料，向市議會申請公費助理補助。二審判決2人刑期雖縮短，但褫奪公權5年，緩刑5年不變，意昧洪玉鳳可能無法參選連任下屆市議員。

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