環保署補助台南「沼液沼渣集運輸車輛」　畜牧廢水變肥水

▲環保署補助台南2部沼液沼渣集運輸車輛，環保署蔡鴻德副署長親將2車之鑰匙交予市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局積極推動畜牧糞尿資源再利用，環保署大力支持補助600萬元購置2輛各8.5噸沼液沼渣集運輸車輛，提供免費集運與試灌服務，環保署蔡鴻德副署長15日親將2車之鑰匙交予市長黃偉哲，期許更多農民了解沼液沼渣施灌的諸多優點，創造畜牧零污染、農作使用有機肥分及河川水質清淨等多贏願景。

蔡鴻德副署長指出，畜牧糞尿中含有有機質及氮磷等，是作物肥分基礎，分回歸農田是資源再利用。台南市八翁酪農區共53戶酪農埸，46埸參加沼液沼渣再利用，全台第一名，2輛沼液沼渣集運車若不夠使用，環保署將再設法協助，環保署在全國推廣沼液沼渣再利用，盼全國施灌範圍持續擴大，河川乾淨、環境好，一舉多得。

黃偉哲市長指出表示，台南市畜牧業發達，畜牧產業要永續經營一定得重視環保，經處理的畜牧糞尿，異味少，對環境友善，感謝環保署補助600萬元經費購置2輛沼液沼渣集運輸車，讓資源有效再利用，不造成二度污染，期盼中央與地方，官方與民間共同合作，環境愈來愈好。

截至目前全台南市共有188家業者響應，處理的沼液沼渣74萬噸，藉著沼液沼渣集運輸車提供載運服務，預計2021年度將可再增加30家以上之畜牧業者加入畜牧資源化的行列，增加約10萬公噸施灌量，藉由更多農民加入「畜牧糞尿沼液沼渣肥分再利用計畫」，共同朝向「田肥水清」的終極目標前進，讓環境更清新美好。

沼液沼渣集運輸車贈車儀式，於台南市柳營區八翁酪農區舉行，市議員沈家鳳親自出席，多位議員助理、秘書前來，台南市農業局、柳營農會、乳業協會、中華民國酪農協會、台南市養豬協進會等均派員出席。贈車儀式結束後，沼液沼渣集運輸車輛隨即行駛至鄰近姜旻志農友農地，在黃偉哲市長、蔡鴻德副署長等人共同見證下進行示範施灌作業。

農民姜旻志表示，自己經營畜牧場也有農地，畜牧廢水曾是頭痛問題，2017年開始施灌沼液，廢水水質獲改善外，廢水設備處理效率也提高。以沼液施灌狼尾草原本一年收4期，提高為5期，日後會持續增加沼液施灌於農地。

環保局長謝世傑表示，台南市自2016年推動畜牧資源化政策以來，截至2020年底全市已有188家畜牧肥水再利用，每年可省下74萬公噸水資源、省下185萬元廢水操作費用、省下580萬元施肥費用及省下16610包的化肥用量，達到「四省」效益，目前已有學甲、西港、歸仁、山上、七股等區的農友願意嘗試沼液沼渣施灌田地，農作物包括蘆筍、水、芝麻、玉米、花生等，有興趣參與的畜牧業者及農戶，可撥打諮詢及媒合專線06-6564897，將有專人服務。

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