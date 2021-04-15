　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挨轟「反核廢水又挺核四」　趙少康回敬：民進黨挺核廢水又反核四？

▲▼趙少康出席「修理憲政 前進內閣制」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

日本政府預計在2023年，將福島核一廠廢水稀釋後排入海洋，引發國內藍綠政治攻防，民進黨批評國民黨，「反對核廢水又挺核四」。對此，媒體人趙少康抨擊，簡直是邏輯不通，台灣核能電廠排放的，不是日本核能事故，直接接觸反應爐心產生的「核廢水」，性質及排放量都完全不同。

趙少康在臉書反擊，民進黨批評國民黨是「反對核廢水又挺核四」，那是「挺核廢水又反核四」嗎？他指出，駐日代表謝長廷針對「日本2年後排放核廢水入海」，這樣的國際環境議題不是譴責，而是回頭說我國也有「排放核廢水造成秘雕魚」的案例，結果被中研院打臉，因為「秘雕魚是海水升溫造成的現象」，根本不是核污染造成的。

趙少康說，謝長廷是駐日大使，身為中華民國的政府官員，應該為我國政府的立場站穩腳步，今天竟回過頭來掀自己過去的事情，用根本不是事實的言論讓自己人丟臉 ，藉此幫日本人開脫、緩頰，難怪大家都稱呼他是「助日代表」，簡直完全失格。

他表示，民進黨要必須說服人民，「日本排放核能廢水是安全的」，不然就是替全體國人勇敢的向日本政府表達「中華民國拒絕核廢水」，結果今天民進黨做的卻是「一面幫日本政府講話、一面攻擊在野黨」，簡直是對外無能，大內宣很會。

ET快訊
鄧福如遭爆外遇害人流產　Howhow首回應7字..訪到一半突
快訊／謝和弦、莉婭登記結婚！放閃老婆：最好生日禮物
采子媽「電話交涉何孟遠」錄音曝光！心疼逼問：被誤會怎麼辦
游否希賣了「在不瘋狂就等死」粉專！天價交易金額曝光
快訊／采子首發聲道歉！爆劈腿何孟遠認「沒處理好友情分界」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

環團主張「三接外推」　政院：積極對話找出適當方案

陶德訪台共機又來擾台　遭我軍驅離還嗆「這裡都是中國空軍」

20日卸任⋯林佳龍3鞠躬喊「謝謝大家」　出席台鐵聯合公祭待到最後

江啟臣見不到陶德怨執政黨　外交部打臉：AIT依訪團旨趣安排行程

挨轟「反核廢水又挺核四」　趙少康回敬：民進黨挺核廢水又反核四？

謝長廷稱「台灣也排核廢水入海」　若向日本抗議難義正嚴詞

見不到陶德　國民黨怒批：馬政府曾多次安排外賓接觸民進黨

溫朗東稱八仙善款遭吞　藍正妹議員打臉：帶風向掩蓋太魯閣捐款爭議

「客人想見誰豈是主人可決定」　林俊憲嗆江啟臣：罪魁禍首是你同志

綠營：江啟臣被朱立倫打臉　政治高度高下立判難怪支持度差一截

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

黃金鼠「從小愛劈腿」姿勢超母湯　面露謎樣笑容...媽傻眼：是渣女？

環團主張「三接外推」　政院：積極對話找出適當方案

陶德訪台共機又來擾台　遭我軍驅離還嗆「這裡都是中國空軍」

20日卸任⋯林佳龍3鞠躬喊「謝謝大家」　出席台鐵聯合公祭待到最後

江啟臣見不到陶德怨執政黨　外交部打臉：AIT依訪團旨趣安排行程

挨轟「反核廢水又挺核四」　趙少康回敬：民進黨挺核廢水又反核四？

謝長廷稱「台灣也排核廢水入海」　若向日本抗議難義正嚴詞

見不到陶德　國民黨怒批：馬政府曾多次安排外賓接觸民進黨

溫朗東稱八仙善款遭吞　藍正妹議員打臉：帶風向掩蓋太魯閣捐款爭議

「客人想見誰豈是主人可決定」　林俊憲嗆江啟臣：罪魁禍首是你同志

綠營：江啟臣被朱立倫打臉　政治高度高下立判難怪支持度差一截

采子媽逼何孟遠擋箭救女兒　網痛罵「媽寶」：上樑不正下樑歪　

環團主張「三接外推」　政院：積極對話找出適當方案

漢來美食每股配發7元現金股利　殖利率達5.11%

讓學生共用採血針！感染科權威直呼「太離譜」　疾管署要求揪原因

警休假變檢舉達人「遭毆滿臉血」　1個月50件遭罰連日出沒被鎖定

回收寶特瓶、牛奶瓶做的！超商最新2款暖心商品　還能幫助腦麻家庭

粉紅超跑路徑掀論戰　白沙屯媽祖隨行15年攝影志工說話了

車子過輕丟掉冠軍引熱議　艾伯森「登山神車」規格解密

新台幣收盤升值5.3分　收在28.382元

號召諮商師「心靈救援」！網發起線上活動　伴太魯閣家屬走過PTSD

曾神準料中311、熊本大地震！　未來人爆：2062年大陸不存在

政治熱門新聞

快訊／准辭了！林佳龍20日卸任交通部長

重罰逃漏稅！政院修法　最高開罰1億、7年刑期

行政院今拍板修正《稅捐稽徵法》　逃漏稅最高罰500萬

美中大打科技戰　行政院提前布局半導體研發中心、12吋設備投產

柯文哲嗆內政部「沒資格跟我講話」

對台交往準則鬆綁！拜登首發好友訪蔡英文　傳遞友誼與堅定支持

抓到了！農委會廣告稱萊劑「有效益又環保」有誤

AZ疫苗自費接種「有一劑沒二劑」　游淑慧：6月15日全數過期...

知情人士證實：拜登摯友陶德15日會晤民進黨、國民黨立委

美軍翹腳目視遼寧艦　國防部：台灣有能力

謝長廷稱台灣倒核廢水釀「畸形魚」 　黃子哲打臉曝光主因

拜登好友陶德下午見朝野立委　陳以信：我是以個人身份接受AIT邀請

軍購導致台灣缺水？　邱國正：認知作戰

台灣也排放核廢水、核廢氣！　核三廠排放核廢統計曝光

更多熱門

相關新聞

「台灣也排核廢水入海」　謝長廷：向日本抗議難義正嚴詞

「台灣也排核廢水入海」　謝長廷：向日本抗議難義正嚴詞

日本決議2022年排放福島核廢水入海，引發中國、韓國強烈抗議，而日本官方甚至還稱，排放核廢水有科學根據「喝了又不會怎樣」。對此，國民黨嚴正抗議日排放核廢水，但我國駐日代表謝長廷則說，台灣三座核能發電廠的廢水經科學檢驗後，也是排放入海，而國民黨反核廢水排放的態度，很難義正嚴詞。但網友則砲轟「扯台灣下水」。

日2022排核廢水入海　柯：要說清楚

日2022排核廢水入海　柯：要說清楚

核廢水威脅漁權　朱立倫轟：民進黨「助」日代表

核廢水威脅漁權　朱立倫轟：民進黨「助」日代表

核廢水放流　IAEA盼盡快派調查團赴日

核廢水放流　IAEA盼盡快派調查團赴日

民進黨推國務機要費除罪化　不追究首長行政＆民事責任

民進黨推國務機要費除罪化　不追究首長行政＆民事責任

關鍵字：

趙少康民進黨核廢水

讀者迴響

熱門新聞

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

叫「雅婷怡君」免費吃一整隻龍蝦！

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

台灣童星變AV女優！自曝台女嘿咻時會這樣做

荳荳認了被劈「吐6字徹底心碎」！

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

荳荳「1句話打臉」何孟遠2月分手！

《全明星2》製作方回應了！

博恩嗆社會敗類！徐乃麟五字經大罵

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面