挨轟「反核廢水又挺核四」　趙少康回敬：民進黨挺核廢水又反核四？

▲趙少康。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭羽耘／台北報導

日本政府預計在2023年，將福島核一廠廢水稀釋後排入海洋，引發國內藍綠政治攻防，民進黨批評國民黨，「反對核廢水又挺核四」。對此，媒體人趙少康抨擊，簡直是邏輯不通，台灣核能電廠排放的，不是日本核能事故，直接接觸反應爐心產生的「核廢水」，性質及排放量都完全不同。

趙少康在臉書反擊，民進黨批評國民黨是「反對核廢水又挺核四」，那是「挺核廢水又反核四」嗎？他指出，駐日代表謝長廷針對「日本2年後排放核廢水入海」，這樣的國際環境議題不是譴責，而是回頭說我國也有「排放核廢水造成秘雕魚」的案例，結果被中研院打臉，因為「秘雕魚是海水升溫造成的現象」，根本不是核污染造成的。

趙少康說，謝長廷是駐日大使，身為中華民國的政府官員，應該為我國政府的立場站穩腳步，今天竟回過頭來掀自己過去的事情，用根本不是事實的言論讓自己人丟臉 ，藉此幫日本人開脫、緩頰，難怪大家都稱呼他是「助日代表」，簡直完全失格。

他表示，民進黨要必須說服人民，「日本排放核能廢水是安全的」，不然就是替全體國人勇敢的向日本政府表達「中華民國拒絕核廢水」，結果今天民進黨做的卻是「一面幫日本政府講話、一面攻擊在野黨」，簡直是對外無能，大內宣很會。