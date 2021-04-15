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民進黨推國務機要費除罪化　不追究首長行政＆民事責任

▲▼民進黨全代會,陳水扁在陳致中與柯建銘陪同下離場。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘、前總統陳水扁。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院財政委員會15日排定審查《會計法》條文修正草案，因事涉國務機要費除罪化，遭國民黨批評是為前總統陳水扁脫罪。若修法通過，2006年12月31日以前各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

2006年，前總統陳水扁的國務機要費案爆發後，檢調針對行政首長特別費不當支用展開調查。立法院在2011年5月在立法院進行了第一波修法，增訂《會計法》第99-1條，為2006年12月31日以前之行政首長特別費不當支用除罪。

不過，當時的修法將「機要費」的項目排除，民進黨方面認為，此舉造成諸多不公，因此，這次推動修法，再將「機要費」的項目加進《會計法》第99-1條，彌補制度的缺漏，並提升法律之公平性。

民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，行政首長的特別費在2011年時就已經三讀通過除罪化，立法院應該冷靜面對總統的國務機要費除罪化，這是歷史共業以及司法平等的議題，應該面對歷史真相，把真相攤開、除罪化，是台灣政治人物必須做的事。

民進黨團書記長羅致政表示，沒有必要因人修法，本來就應回到制度面討論，不要因為跟陳水扁有關就無限上綱，從制度面探討才是正確的方式。

民進黨立委蔡易餘強調，這是一個橫跨藍綠的歷史共業，修法應一視同仁，國民黨稱修法是為了替陳水扁除罪，但陳水扁現在的案件跟國務機要費一點關係都沒有，「當年國民黨刻意要修理陳水扁，執政有必要把整個法規一致性，不該羞辱人」。

行政院主計總處表示，因國務機要經費性質特殊，2003年起總統府訂定「總統府執行國務機要經費作業規定」，使相關費用更公開、透明化，且報支程序已回歸《會計法》、《審計法》等規定辦理，目前運作順暢、並無窒礙。

主計總處也指出，國務機要費是否該比照2011年的特別費除罪，「宜請各位委員視前述國務機要經費沿革綜合考量之」。

▼國務機要費除罪化條文。（圖／翻攝自立法院議事系統）

▲▼國務機要費除罪化條文。（圖／翻攝自立法院議事系統）

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