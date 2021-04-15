謝長廷稱「台灣也排核廢水入海」　若向日本抗議難義正嚴詞

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

日本決議2022年排放福島核廢水入海，引發中國、韓國強烈抗議，而日本官方甚至還稱，排放核廢水有科學根據「喝了又不會怎樣」。對此，國民黨嚴正抗議日排放核廢水，但我國駐日代表謝長廷則說，台灣三座核能發電廠的廢水經科學檢驗後，也是排放入海，而國民黨反核廢水排放的態度，很難義正嚴詞。但網友則砲轟「扯台灣下水」。

日本副首相麻生太郎在記者會中表示，「（排放核廢水）是有科學根據的，早就應該要這樣做了。」不僅如此，對於核廢水中的氚濃度，他竟稱，「我們比中國和南韓的核電廠排出的廢水還低，就算喝了又不會怎樣！」

謝長廷透過臉書表示，我們原子能委員會承認台灣核能廠的爐心冷卻水，也是排放入海，但排放前有稀釋到符合國際標準。不過，日本排放核廢水有些資料不透明，說明也不足，，因此謝長廷代表我方表達反對，並加強監測和檢測，將來如有超標則可以求償，保護漁民，這些都是科學可以檢驗，未來做得到的。

謝長廷指出，世界絕大部分的核能發電廠都在海邊，反應爐很熱，通常要引進海水冷卻，水溫度上升了，再稀釋放回海洋，但冷卻水也含氚，會影響附近的海水溫度和生態；而對於，國民黨發言人稱，當年祕雕魚是核一、核二、核三的水溫造成的，與氚無關，他認為「那自己排放又抗議日本排放，就難義正辭嚴。」

謝長廷認為，如果真的一貫反對核廢水排放，必須走向非核政策，台日環保團體在這一點上基本上是一貫的，也就是反核也反對一切核廢水排放，日本福島的漁民擔憂的是這事件影響消費者不安。日本政界，因為政黨輪替過，知道執政時也是是排放入海，而且這次國際原子能總署有背書說沒有問題，所以日本在野黨的攻擊重點都放在政府溝通和說明不足上，而不是直接反對。

謝長廷也說明，中國政府其實也只表示嚴重關切，並沒有使用「抗議」字眼，因為他們核能發電廠更多，而且自己也每天在排放，反而福島還是兩年後才要排放，所以立場無法太硬。

謝長廷強調，由於核廢料廢水無法處理，而且台灣地方不大，一旦核災發災必然導致滅亡，就他個人立場，一向反核四，抗議日本排放核能廠廢水，但從代表台灣的立場，「我必須考量我們三座核能發電廠的廢水也是排放入海」，他反問，「二年後日本的淨化稀釋的標準，會比我們高還是低？」因此，會代表台灣嚴正表達關切，並嚴格擴大監測檢驗，保護漁業環境，這才是適當且正確的做法。

對於謝長廷緩頰日本排放核廢水的說法，網友留言表達不滿，「扯台灣下水」、「既然如此日本就把那核廢水留著做利用就好了為何要倒入海中？」、「日本自己都認為可以喝了，請他們別浪費水源，直接倒入日本水庫」、「如果廢水無害，為何不能進島內做次級利用？」、「這水如果真的沒問題，那台灣剛好缺水，就運回來鞏固台日情誼吧。反正台灣人專吃有毒物，免驚啦。」