日本2022排核廢水入海！柯文哲預測「先丟風向球」：要說清楚方案

▲柯文哲出席里長座談，會前接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海，引發國際關切。台北市長柯文哲15日表示，日本政府說是2年後，「我猜也是丟個風向球，看大家怎麼反應。」至於駐日代表謝長廷稱台灣核電廠過去也有排核廢水，柯文哲僅說，自己跟謝長廷關係不錯，科學問題科學解決。

柯文哲15日出席中正區里長座談會，關於日本研擬2022年排放福島核廢水入海，他表示，日本政府是說2年後，「我猜也是丟個風向球，看看大家怎麼反應。」台灣會有意見，周邊國家包括美國、中國、南韓，大家一定會關切。

柯文哲認為，日本政府要出來說明為什麼認為是無害的？科學證據是什麼？科學問題科學解決，所以他也沒有預設立場，或是先把日本罵一頓，不過日本政府至少要出來說明、到底打算怎麼做？還有科學基礎是什麼？按照日方的報告再來批評。

被問到蔡政府對核四態度強硬，但對日本排放核廢水僅說「關切」，柯文哲表示，「如果是我，我會要求啦！請日本政府公布處理方案，我們再來批評。」

至於謝長廷9日在臉書表示，「核一核二廠過去也曾有發生，儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海，引發秘雕魚的爭議。」柯文哲先是說「我不知」，接著說「老實講我跟謝長廷私交還不錯。」科學問題科學解決，到底日本政府要怎麼幹，都還不曉得，自己沒有一下子就去罵日方，但還是要告訴大家到底怎麼做。