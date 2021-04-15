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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蔡政府能源政策讓我滿頭問號」　柯文哲：整天喊爽也沒解決方案

記者袁茵／台北報導

台北市議員苗博雅9日質詢「是否同意核四商轉發電？」被台北市長柯文哲以「愚人的問題，智者無法回答」反嗆，戰火延燒多日。柯文哲14日晚間於臉書表示，自己基本上反對核四再興建；15日出席公開活動時再提及，重點不是反對與贊成，而是蓋完後怎麼處理？不蓋後怎麼處理？「整天在那邊喊口號，也沒解決方案。」

▲▼柯文哲里長座談，會前接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

台北市長柯文哲14日晚間於臉書透過影片指出，自己基本上反對核四再興建，不過每個決定的後面都要有配套措施，不能只是單純的Yes or No，核四花了快3000億元，結果一度電都沒發，況且核一、核二、核三應該如何處理，不是「支持反對」就能解決的；蔡政府能清楚說明未來都不缺電嗎？「難道你真的要用愛發電」？

柯文哲15日出席中正區里長座談前，被問到關於核四議題，柯文哲說，這個國家需要解決問題，核四要蓋下去很困難，但若要停掉，那善後怎麼做還是要講清楚，台電3000億要結算，財務要怎麼處理？其實自己非常清楚，核一、核二、核三那些核廢料都還放在核電廠裡，作為政治人物，特別是擁有行政權的人，要去提出解決問題。

柯文哲指出，若民進黨反核，跟大家講說核四真的不蓋了，後面要怎麼善後，這得要講清楚，不是每天大家都在那「喊爽的」，喊完後然後呢？重點不是反對、贊成，而是若蓋完後怎麼處理？不蓋後怎麼處理？大家要講清楚，「整天在那邊喊口號，也沒有解決方案，所以政治核心是執行力，這很重要。」

被問到能源問題怎麼解決？柯文哲說，還是要務實，「其實蔡政府的能源計畫，我還是滿頭問號。」再生能源要從5.8％變20％沒有想像中容易，2025年燃氣50％，這個電價會要上漲，也讓整個台灣發電變得很不穩定，「聽說昨天台積電又跳電是不是？十億不見了。」所以不要去講那些虛無縹緲的東西，這就是很實際的例子，沒有電就跳電，所以大家要把實際問題解決方案講出來，少喊口號。

由於14日台積電跳電，是因為南部科學園區啟碁南科二廠新建工程施工，進而不慎挖斷台電地下電纜，並非沒電跳電。對此，台北市政府發言人陳智菡補充，柯文哲的原意是指能源要穩定，否則一但缺水缺電，產業都會面臨危機。

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