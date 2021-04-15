「拜登請託我來的」　陶德：現在是美台有史以來最強健牢固的時刻

▲蔡英文與陶德互碰手肘打招呼。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）



記者黃巈禾／台北報導

今年適逢台灣關係法42周年，美國總統拜登摯友、前聯邦參議員陶德14日訪台，同行的還有前副國務卿阿米塔吉、史坦柏格，他們15日上午進總統府會晤蔡英文。陶德致詞時直言「現在就是美台關係有史以來最強健、牢固的時刻。」

陶德致詞時表示，非常感謝蔡總統，僅代表本團感謝蔡總統誠摯歡迎和接待，這次很榮幸可以和兩位資深的外交政策專家一同訪問台灣，這兩位在美台關係上面都具備相當豐富的知識和經驗，一位是阿米塔吉大使，曾經在小布希總統任內擔任副國務卿，另外一位則是史坦柏格教授，曾在歐巴馬任內擔任副國務卿。

對於台灣408次太魯閣號事故，陶德指出，要向花蓮太魯閣號事故的罹難者致上最深切的哀悼，這次的事件中許多寶貴生命不幸喪生，他們和台灣感到同樣悲傷，對於其中兩位年輕美籍教師離世，個人更是感到非常難過和不捨，這兩位來到台灣主要是為了增進美台人民友誼和互相理解。

針對台灣關係法42周年，陶德提到，「我認為自己是台灣的多年老友，我相信阿米塔吉大使，和史坦柏格教授也和我一樣對台灣有著相同的感受」，今年適逢台灣關係法42周年，事實上1979年時，他在眾議院正是堆動台灣關係法其中一位議場總監，當時的工作就是要為這項重要法案奔走，爭取國會內同仁的支持。

陶德提及，隨著時間的推移，台灣關係法的重要性也日漸彰顯，「我想我可以很有自信大聲的說，現在就是美台關係有史以來最強健、牢固的時刻」，美台不但共享深厚的經濟連繫，也同樣堅持民主價值，並且有著至關重要的安全夥伴關係，今天這個跨黨派代表團共聚一堂，也感謝蔡總統也提到他們是跨黨派的組合，「我們來這邊，是應我的老友拜登總統的請託來重申，美國對台美關係的承諾，以及美國對於台美共享的眾多利益上面深化雙邊合作的堅持」。