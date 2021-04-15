台北電台「頻繁邀民眾黨員」被批公器私用　柯文哲認錯：要有處分

記者袁茵／台北報導

身為公營廣播電台的台北廣播電台，近日頻繁找台灣民眾黨的黨員上節目，14日還找民眾黨屏東縣東港服務處主任葉信興大聊選舉，引發台北市議員質疑濫用公家資源。對此，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲15日回應，已叫台北市觀傳局處理，「這是不對的。」

▲柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

台北廣播電台過去曾找過的來賓，包括民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如、葉信興、發言人楊寶楨、台北黨部副主委陳宥丞等，14日找來葉信興上節目聊民眾黨選舉，主持人朱蕙蓉甚至還提及，蔡壁如這幾年受到的攻擊不少，很多年輕人不喜歡她；而葉信興則幫蔡壁如說話，認為任何政治人物都一定會承受不好聽的話。

關於台北電台一直邀請民眾黨人士上節目，被台北市議員質疑公器私用。柯文哲15日出席里長座談會前表示，這個早上他已經通知台北市觀傳局了，台北電台是公家電台，不是商業電台，商業電台比較放鬆、自由，但公家電台還是有一定的黨政分際，是非對錯他們很清楚，已經叫北市觀傳局要處理該情形，「這是不對的，已要求北市觀傳局長劉奕霆處理。」

不過，其實這已經不是第一次被發現，台北電台找台灣民眾黨的黨員上節目，未來是否考慮將主持人換掉？柯文哲回應，看如何處分，暫停還是警告，總要有處分，至少他們態度要表明清楚，是非對錯有一定的標準，公家電台有公家電台標準。

而台北市觀傳局15日中午回應，市府立場絕對謹守分際，並未邀請特定政黨、政治人物上節目，但對於外界質疑，觀傳局為表達立場，先暫停該主持人的錄製及播送，未來也會針對節目內容一一改進。