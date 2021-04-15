阿米塔吉致詞前調整「毋湯行為」　逗樂蔡英文「哈哈大笑」

記者蘇晏男／台北報導

隨美國前參議員陶德（Chris Dodd）代表團訪台的前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage），15日上午與陶德及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）一同會見總統蔡英文。共和黨籍的阿米塔吉強調，可以保證拜登政府是單純想建立對台灣的強健支持。另外值得一提的是，阿米塔吉致詞前挪動講台的舉動，其背後原因逗樂同場的蔡英文，讓她哈哈大笑3聲。

美國總統拜登特派政壇好友陶德（Chris Dodd）率非官方代表團訪台，昨日下午搭乘專機飛抵松山機場，而他們來台的首個公開行程即是15日上午與蔡英文在總統府會面並致詞。

阿米塔吉上前致詞時，先是向他左後方喬了一下講桌，接著他開口解釋，先容他調整講台，因為他從不願意背對總統說話，他的同仁可能不在意，但對蔡英文這樣是不行的。當蔡英文聽到這番話後，哈哈大笑3聲，一度笑到上半身往前傾。

▲阿米塔吉一舉動逗樂蔡英文。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

接著，阿米塔吉表示，非常興奮可以加入此次訪團來台，更重要的是能跟蔡英文見面，首先他要針對太魯閣事故悲劇，致上最深痛哀悼，對於這場奪走許多生命的意外，他們非常難過，希望明天會更好。

話題一轉，阿米塔吉說，過去數十年美國不管在民主黨還是共和黨領導下，一向大力支持台灣，儘管不同政府支持台灣可能出自不同原因，但他認為最重要的，是大家都覺得有必要支持台灣民主發展。

阿米塔吉強調，他不避諱有一些政府在對台支持當中，加入中國因素，但可以跟大家保證的是，拜登政府絕對是非常單純，就是想要建立對台強健的支持，這也是為何這個代表團今天會訪問台灣。