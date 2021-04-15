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中投宮廟會香2千信徒遶境　林明溱＋盧秀燕：天降甘霖風調雨順

▲草屯敦和宮和台中玉闕朝仁宮舉辦聯合遶境活動，中投首長齊聚進香。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯敦和宮和台中玉闕朝仁宮舉辦聯合遶境活動，中投首長齊聚進香。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

有13年會香傳統的南投草屯鎮敦和宮和台中市玉闕朝仁宮，日前聯合舉辦2天1夜的「牛轉乾坤－遶境祈福活動」，2千多位信眾從台中徒步到草屯，敦和宮特別在烏溪橋頭設下香案，隆重迎接「兄弟宮」；南投縣長林明溱與台中市長盧秀燕都到場上香參拜，除了祈求遶境順利，也為水情嚴峻的台灣祈求早日下雨，紓解乾旱。

南投縣政府指出，敦和宮和玉闕朝仁宮都來自福建省漳州府平和縣西山故里，200多年前同船渡海來台，香爐與神像則分別安置在2宮，13年前開始舉辦會香遶境，此次範圍從台中市烏日、大里、霧峰到南投草屯等地，夜間在敦和宮過夜後，隔日返回台中。

▲草屯敦和宮和台中玉闕朝仁宮舉辦聯合遶境活動。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯敦和宮和台中玉闕朝仁宮舉辦聯合遶境活動。（圖／南投縣政府提供）

來自烏日的遶境隊伍，由八家將、千里眼、順風耳神將開路，在10日步行抵達中投縣界烏溪橋，沿途鑼鼓齊鳴，鞭炮聲不絕於耳，相當熱鬧；林明溱與敦和宮主委林宜裕、立委許淑華和馬文君，以及多位縣議員和鄉鎮市長共同接駕。

林明溱在會香儀式中特贈匾額「佑濟群黎」予玉闕朝仁宮，盧秀燕也贈匾予2宮，期盼活動一年比一年盛大；遶境隊伍在儀式過後進入南投縣，許多南投信眾在鑾轎經過時，向媽祖祭拜祈福，也有信眾跪在轎前「鑽神轎」祈求平安。

林明溱表示，希望眾神在2宮會香同時，保佑活動圓滿成功，也儘快降下甘霖、解決水情危機，讓南投農作復甦豐收、人民生活安康；盧秀燕說，台中與南投是情誼深厚的姐妹縣市，2宮參香也是中投重要的宗教文化交流活動，盼透過遶境活動祈求國泰民安、風調雨順。
 

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