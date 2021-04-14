「媽祖愛你！」老實男被塞「抹茶飲」　一看4字驚覺被騙：該喝嗎？

▲原PO拿到「香菜」口味的飲料。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「喝還是不喝？」很多人都覺得香菜有股怪味，完全不敢吃下肚，不過就有男網友發文表示，他日前在路邊被塞了一杯「香菜魔人」，上頭還印著「媽祖愛你」，讓他不知該不該喝光光。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「有喝有保庇」、「喝看看！媽祖保佑」。

這名男網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，他日前在路上被人塞了一杯名為「香菜魔人」的手搖飲，當時其實是因為對方告訴他「是抹茶口味」，所以他才會接手，想不到居然被騙了。

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從原PO貼出的照片可見，該杯飲品下面有4個標示，分別是「白沙屯拱天宮」、「香燈腳」、「媽祖愛你」、「莫忘初衷」。因此，他內心就覺得怕怕的，不知道「喝還是不喝」，他也無奈稱，昨天拿到的海岩咖啡「賺到70（元）的比較好！」





▲原PO還曾拿到其他飲料。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「媽祖在看，不喝嗎」、「賺到40塊」、「北斗名產，喝」、「喝！不能浪費唷」、「好像很好喝」、「北斗！北斗！不過香菜我真的不行」、「喝了啦！媽祖愛你，莫忘初衷啊」、「這個好喝，認真的」、「喝了養生、不喝傷身」、「這麼香，為何不喝」、「喝了變綠巨人浩克」。

據了解，該家店香菜系列的飲品在去年就已爆紅，邰智源、博恩、視網膜等人都曾熱情推薦，木曜4超玩更曾擔任「一日香菜農」。