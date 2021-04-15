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捧一盤熱茶靜靜等！暖嬤笑曝「小茶杯」用途：給媽祖婆補妝啦

▲▼ 。（圖／簡玄宗授權使用）

▲阿嬤端著一盤小茶杯在路邊靜靜等待。（圖／簡玄宗授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「在進香的路上，沿途都會有信眾資助食物、飲料、糖果醫療補給品。」簡玄宗日前跟著媽祖遶境，途中看到一位阿嬤站在路邊，端著一盤茶杯靜靜地看著前方，他一開始以為是提供熱茶，就過去聊天，才知道阿嬤超有心，「媽祖婆千里迢迢走到這裡，臉上的妝一定花去了。我準備這胭脂水粉，要給媽祖婆補妝啦！」

簡玄宗在臉書《台灣媽祖粉絲團》貼文，說他當時看到阿嬤靜靜站在路邊，就過去問「阿嬤，天氣這麼熱，啊妳那欸（怎麼）捧熱茶在這裡等？」老人家一聽就笑說「不是茶啦，這是胭脂水粉，要給媽祖婆補妝的啦！」原PO一頭霧水「蛤！妳說這是啥？」

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▲▼ 。（圖／簡玄宗授權使用）

▲▼原來這一盤不是奉茶，而是要給媽祖補妝的胭脂水粉。（圖／簡玄宗授權使用）

▲▼ 。（圖／簡玄宗授權使用）

可能是知道年輕人很少聽到「胭脂水粉」這個詞，阿嬤耐心地講解「胭脂水粉啦！媽祖婆千里迢迢走到這裡，臉上的妝一定花去了。我準備這胭脂水粉，要給媽祖婆補妝啦！給祂妝的水水ㄟ回去北港啦！」簡玄宗這才仔細一看，「真的是胭脂水粉，還有口紅跟乳霜和防曬ㄟ！」並笑讚「哈哈哈！阿嬤妳真的好可愛喔！」

貼文一出，吸引超過1.7萬人按讚，網友也紛紛留言，「這應該是沒有人會想到的事」、「阿嬤太可愛了啦！媽祖一定補妝補得水噹噹回去北港」、「還是阿嬤有經驗」、「這是真正的古早禮數，阿嬤很大心」、「我中午也以為是奉茶」、「貼近內心的做法，阿嬤說的沒錯」、「好窩心，祝福阿嬤身體平安，年年都幫媽祖婆妝乎水水～」

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