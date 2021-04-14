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台東關山警走入部落參與活動祭典　宣導「高齡者交通安全」

▲ 台東關山警走入部落參與活動祭典，宣導「高齡者交通安全」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 台東關山警走入部落參與活動祭典，宣導「高齡者交通安全」。（圖／記者楊漢聲翻攝）
記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山警分局為使「高齡者交通安全」意識深入民心，主動走入各社區及部落參與各類活動祭典，如社區治安會議、射耳祭及教會禮拜等，以擴大宣導層面；於上述活動中，分局各組(隊)及所長皆出席與會，警民開啟「雙向溝通」模式，於會中直接回應民眾提出問題，透過傾聽及交流。凝此舉深獲轄內民眾及各級民意代表的高度肯定，期許在警民齊力下，建構安居樂業的優質生活環境。

關山警分局為喚起社區及部落「高齡者交通安全」的危機意識，運用社區辦理治安會議、部落辦理祭典及教會做禮拜的時機，由該分局各組(隊)長及所長偕同參與，各級民意代表亦會出席；於會各類社區及部落辦理的各類活動中，不僅能實施預防犯罪及交通安全宣導外，並藉由警民「面對面」的時機，針對民眾提出問題及建言即時回應，亦可發掘問題，將警力做妥適的勤務調配，發揮到最大值，以符合民眾的期待！

關山警分局表示，老年人因為聽覺與視覺都不及年輕人的反應靈敏度，且高齡者行動較不便，遇到高齡者時應多加注意與禮讓，並主動協助年長者穿越道路，相信道路交通事故會減少些，並以關懷生命、尊重長者的心，保障其「行」的安全。「多一份體貼、多一分關懷」就可以防範意外事故的發生。

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