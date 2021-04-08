屏東里港大型車輛多　里警貼心送長輩交安文宣保平安

▲里港警分局交通組員到到里港玉田社區關懷長輩行的安全。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港地區長年疏濬，大型車輛偏多，又車禍事故高齡銀髮族比例偏高，里港警分局特別針對高齡者設計宣導活動，到轄內各社區、關懷據點發放「高齡者交通安全指引摺頁」及「高齡者道安專刊」等文宣品，提醒長輩避開大型車線死角，確保交通安全。

▲▼交安宣導、分發交安文宣。

里港警分局交通組於4月7日晚間，到里港鄉玉田社區，關懷社區銀髮族，並特別針對高齡者設計宣導活動，發放「高齡者交通安全指引摺頁」及「高齡者道安專刊」等教材文宣品，強調「行」的安全。

員警提醒長輩們行走時，依交通安全指引摺頁內包括依紅綠燈指示過馬路、秒數足夠方能通過、穿越路口多注意轉彎車、騎乘機車要戴安全帽、遵守兩段式左轉、左轉前注意左後方來車及遠離大型車輛等，保障交通安全。

另屏東縣道安專刊則透過一則則的小故事提醒長輩們多注意自身深狀況，勿勉強開車及大型車輛視覺死角等，看到大型車車輛轉彎，記得遠離。

分局長楊龍祥表示，民眾清晨、夜間外出時穿著明亮衣物或配戴反光配件，以提高夜間及清晨外出時的自身辨識度；也提醒行人過馬路應走行人穿越道，不要邊走邊滑手機，並遵守行人號誌指示，讓正確的交通安全觀念能深植民心，以減少交通事故發生，保障生命財產安全。

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