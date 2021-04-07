普悠瑪鐵人三項10日登場！2天賽程2441鐵人參賽　交通管制

▲▼普悠瑪鐵人三項賽各組游泳項目均自活水湖出發，今年計有2441位選手參賽。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

結合運動與觀光！「2021台灣東普悠瑪鐵人三項賽」，將於4月10日（星期六）起一連兩天，在台東森林公園活水湖等地舉辦，合計有2441位鐵人三項好手報名參加，賽事期間東海岸、中華大橋及台東市區等地將實施局部交通管制。

台東城鄉生活運動協會指出，今年226公里超級鐵人賽將於10日清晨6時下水出發，競賽內容包括在活水湖游泳3點8公里、自行車180公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、都蘭、東河、都歷、八嗡嗡舊省道折返回活水湖2趟）、路跑42公里（森林公園活水湖、中華大橋、馬亨亨單車道（折返5趟）、回到終點活水湖大會），共計226公里。



113公里鐵人三項賽則自上午7時40分至下午16時50分辦理，競賽內容包括在活水湖游泳1點9公里、自行車90公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、都蘭、東河、都歷至成功鎮和平八嗡嗡舊省道折返回台東森林公園）、路跑21點1公里（森林公園活水湖、中華大橋、馬亨亨單車道錦州街口(折返3趟)、回到終點活水湖大會），共計113公里。另外，小鐵人及迷你鐵賽程則將於當天上午10點起在活水湖進行，12時30分頒獎。



4月11日的標準51.5公里鐵人賽則自上午6時30分至11時05分，內容包括在活水湖游泳1500公尺、自行車40公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場折返2趟回活水湖）、路跑10公里（森林公園活水湖、防汛單車道、台東大橋、東45線7k折返、防汛單車道回到終點活水湖），共計51.5公里。





47.5公里二鐵賽程則於上午7時30分出發，內容包括先在活水湖旁防汛道路跑2.5公里，隨後自行車40公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場折返2趟回活水湖），接著再進行路跑5公里（森林公園活水湖、防汛單車道森林公園監工站折返、回到終點活水湖）。



今年報名作業已截止，226公里超級鐵人三項計212位選手參加、113公里鐵人項目計717位選手、51.5公里鐵人三項則有1107位選手、47.5公里二鐵賽有130位選手、小鐵人部份有275人。

兩天賽程共計有2441位選手報名，若含眷屬預估將有近3、4千人湧進台東參與，比賽將分為青少年、男甲、男乙、男丙、男丁及女子組等六組競賽，並頒獎男子組、女子組總合成績。

113公里頒獎典禮及選手之夜將於4月10日晚上6時30分在台東市娜路彎大酒店舉行，51.5公里鐵人三項的頒獎典禮則於11日上午11時30分在活動現場舉行，至於226公里選手的頒獎典禮則將於11日中午12時30分在台東市娜路彎大酒店盛大辦理。



為使比賽順利進行，比賽期間將實施局部交通管制，大型車嚴禁進入自行車路線，光復路及中華路通往中華大橋的道路將封閉，路跑比賽時志航路、馬亨亨大道等部份地區道路也將進行管制，請依照員警指示，敬請民眾及駕駛人能注意選手安全，並為選手在沿途中加油。

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