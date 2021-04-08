食農保健計畫再升級　台東重視部落長者健康

▲▼ 食農保健計畫再升級，台東重視部落長者的健康 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為了推動台東部落長者的健康飲食習慣，台東縣政府特別於8日舉辦「農纖合肚•健康我來守護」計畫啟動記者會。台東縣擁有91站部落文化健康站，縣府致力提升在地長者的健康，延續去年於9站文健站辦理的原住民傳統食農保健計畫，今年再增加至15站，從耕地、復育野菜、烹煮到建材，透過部落長者復育原住民的食農保健文化，促進族人對健康飲食的觀念及習慣。

縣府原民處指出，去年已台東5大族群及徵詢部落意願，先選定9個推廣的示範部落文健站，今年與文健站人員一同規劃並評估長者的活動能力及身體狀況，最終挑選出新的食療計畫推動文化健康站，包括海岸線(長光、和平、南山、豐田、南竹湖)、縱谷線(山嶺榴、永康、賓朗、福文、加和)、南迴線(嘉蘭、建和、金崙、愛國蒲、新興)共15站，進行課程規劃、資源盤點、傳統智慧料理、健康提升檢測，發想創意料理，也藉由獨特的菜餚延續傳統文化，促進部落族人對於健康飲食的觀念及習慣。

每個文化健康站都有特別且屬於自已部落的文化和故事、長者的智慧及每一份感動的過去，值得我們加以紀錄及了解，進一步探討過去原民生活中傳統醫療與食物農作的相關性，以提升原住民飲食健康。希望文健站長者能走出戶外開心農作，更重要的是傳承老祖先珍貴的智慧，同時提升部落長輩體適能和健康。

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