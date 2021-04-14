屏東南望安鄉親夜聚廟埕　東港警＋社區凝聚安全意識

▲東港警分局於12日晚上在崁頂鄉南天宮舉辦社區治安會議，參與鄉親踴躍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局於12日晚上在崁頂鄉南天宮舉辦社區治安會議，邀請轄內南望安社區理事長及村民們前來參加，藉此建立交通與犯罪預防的正確觀念，並和社區、民眾等一同意見交流，讓他們感到有很好收穫。





▲▼治安座談，反應熱絡。

會中東港家扶中心督導也到場宣導家庭暴力防治等婦幼觀念、消防人員宣導防災須知、滅火器使用與住警器安裝服務、長照中心專員分享失智觀念及照護資源。

交通組警員林悅娜播放分局最新行車安全影片，搭配重點解說加深民眾的印象，建立起交通安全的正確觀念；另偵查隊偵查佐胡容慈亦於會中針對反詐騙、165反詐專線及毒品的最新型態進行宣導，讓民眾了解新型詐騙手法防止受騙。



分局長林文煜表示，很高興能夠在崁頂鄉的信仰中心，南天宮來召開治安會議，藉此機會彼此能夠面對面交流，深入且確實的解決地方上治安與交通的問題，凝聚警方與地方的情感。

他說，警方相當重視鄉親們的安全，在交通上需要大家一起來遵守交通規則，避免交通事故的發生，在犯罪預防上，近期詐騙案件頻傳，手機的便利性已淪為不法之徒詐騙的管道，籲請大家避免將個人訊息或帳戶個資透過手機傳給他人，以免淪為詐騙之徒的肥羊，保障生命財產安全。

►Her今天推出「Solac負離子陶瓷吹風機（白色）」原價1280元、特價999元