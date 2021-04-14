交往準則鬆綁！「拜登好友」訪團抵台　蔡英文、外交部明設宴款待

▲前排由左至右為陶德、史坦柏格、阿米塔吉、外交部長吳釗燮和AIT處長酈英傑。(圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統拜登派遣氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）14日訪中國之際，同步讓「非官方」代表團同天搭乘行政專機抵台，成員包括民主黨前參議員陶德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）與史坦柏格（James Steinberg）。

陶德一行人以拜登政府上台後的首發團之姿造訪台灣，事前的規劃，美台雙方都相當保密，白宮強調，此行為紀念《台灣關係法》42周年，傳遞美國對台灣民主的承諾。

對於陶德落地後的行程規劃，總統府發言人張惇涵表示，美國訪問團15日上午10時會前往總統府晉見總統蔡英文，而作為東道主，蔡英文當晚也將在官邸設宴，邀請訪團共進晚餐。

外交部也表示，美國訪團在台期間除了晉見蔡英文，也會拜會行政院長蘇貞昌，並接受外交部長吳釗燮午宴。另外，雙方也會就台美關係各項重要議題交換意見。據了解，陶德一行人15日下午也會安排與立法院「台美國會議員聯誼會」的跨黨派立委們會面。

拜登政府鬆綁對台交往準則

拜登上任後延續川普政府抗中路線，3個月以來，華府多次表達對台灣民主、自由及國防上的關切，並重申《台灣關係法》、六項保證，強調對台灣的承諾「堅若磐石」，且會確保台灣有能力自我防衛、維持西太平洋和平穩定。

到了4月9日，國務院宣布放寬美對台交往準則，鼓勵美國政府和台灣交流，反映美台深化的非官方關係；未來，美台官員能赴對方官署洽公與拜會。

國務院新聞稿指出，新版對台交往準則符合雙方非官方關係，讓行政部門可清楚、有效地執行由《台灣關係法》、美中三公報、六項保證為指導的「一個中國」政策；此外，新準則亦基於《台灣保證法》規定進行審查。

《金融時報》隨後則點出，按照新版美對台交往準則，美國官員不僅可常態性在聯邦政府機構接待台灣官員，也能前往全美台灣經濟文化辦事處與台灣官員會晤，甚至可出席雙橡園的活動，但若雙橡園活動可能讓美國「一個中國」政策複雜化的「台灣重要節慶」，例如雙十國慶，則不得參加。

其實，美前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在卸任前即取消所有美國政府對台政策自我施加的限制，往後國務院先前以國務卿名義授權發布的所有關於台灣的聯繫準則，行政機構現在都可視為無效。

根據《中央社》轉述不具名外交人士指出，蓬佩奧與現任國務卿布林肯（Antony Blinken）皆期望能改善對台美交流的各種限制，但交往準則框架廢除後，許多美方官員在執行上不知所措；到了布林肯上任後，經多次討論，最終定調以明文方式具體改善過去不同限制。

拜登指派「台灣長年的友人」訪台

新版交往準則發布後5天，拜登就指派訪團來台，雖名義上是「非官方」，且皆非現任官員，但陣容上卻刻意選擇「台灣長年的友人」。其中，陶德曾被拜登形容是自己「最好的朋友」（single best friend），兩人長期在參議院共識，交情甚篤。《路透社》報導，拜登親自找上陶德率團訪台，意在傳遞「個人訊息」給台灣，重申對民主台灣的承諾。

在歐巴馬政府時期擔任副國務卿的史坦柏格，過去先後與我國時任總統陳水扁、馬英九各會面2次；馬英九2015年曾向史坦柏格表示，兩岸關係正處於過去66年來最和平穩定的狀態，這是自冷戰時代開始，美國首度不需要在兩岸之間選邊，而可以同時發展友好關係。

共和黨籍的阿米塔吉則為小布希時代副國務卿，曾在2002年8月在北京的一場記者會，表態美國雖不支持台獨，但也不公開反對台獨，成為當時熱議話題。他過去多次率團訪台，最近一次是2019年時與蔡英文會面，而蔡在致詞稱阿米塔吉是台灣的老朋友，也是她的老朋友。

此外，2018年我國與薩爾瓦多斷交後，阿米塔吉曾呼籲，隨著台灣持續遭中國以威脅手段打壓，美國必須強化對台灣民主制度的支持。

對於拜登此次指派的訪團成員涵蓋民主黨與共和黨，一名白宮資深官員接受《路透社》訪問時，指出這種作法符合長期的兩大黨共識，即派非官方的高階官員訪台。

外交部發言人歐江安則說明，這次由拜登專程派遣來台的資深訪問團，要傳達美方對台灣堅定友誼和支持。為了能夠讓代表團成員在訪台期間就各項議題與我國政府相關部門充分交換意見，在過去幾週我方確實就訪團來訪的相關事宜和美方進行密切的協調。

事實上，前美國總統川普2020年派遣在任衛生部長阿札爾（Alex Azar）等部長級官員訪台，其實非美國對台外交常態；在1979年台美斷交以後，包括阿札爾在內僅4位部長，分別是1994年運輸部長潘尼亞（Federico F. Pena）、1998年能源部長李察遜（William Blaine Richardson）、2000年運輸部長史雷特（Rodney E. Slater）。

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