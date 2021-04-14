時機敏感！陶德訪台後共軍明起「軍演6天」　國防部：嚴密掌握

▲陶德、阿米塔吉、史坦柏格才剛抵台，中方就發佈解放軍將於台海實彈演習的消息。(圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）欽點「親密戰友」前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）於今（14）日下午2時30分許訪台，這也是美國總統拜登上任以來，首位訪華的美方高級官員。對此，中方也提出嚴正交涉，並將開始在台灣海峽為期6天的實彈演習。

大陸外交部發言人趙立堅14日在例行記者會上表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這是中方的一貫明確立場，目前已就美政府派員赴台活動向美方提出嚴正交涉，敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，立即停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，「以免給中美關係和台海和平穩定造成進一步嚴重損害。」

▲中國外交部發言人趙立堅向美方提出嚴正交涉。（圖／CFP）

中國大陸海事局今早也宣布，4月15日到20日每天早上8時至傍晚6時將要在台灣海峽的南澎列島附近海域進行軍事實彈演習，並禁止不相關的船舶進入該區域，時機敏感也引發外界揣測。

對此，國防部發言人史順文少將表示，目前對於大陸相關的軍事行動都有密切關注，未來也會持續掌握軍演的動向，並有相應措施。

蔡英文15日上午於總統府接見訪團，晚間於官邸設宴款待，期盼雙方能就深化台美各層級及各領域的合作議題上，深入交換意見，持續強化台美關係的穩健發展。

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