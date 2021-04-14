　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

知情人士證實：拜登摯友陶德15日與民進黨、國民黨立委會晤

▲▼陶德、阿米塔吉、史坦柏格抵台，外交部長吳釗燮和AIT處長酈英傑親自接機。(圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲陶德、阿米塔吉、史坦柏格抵台，外交部長吳釗燮和AIT處長酈英傑親自接機。(圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）欽點摯友前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）14日訪台。《ETtoday新聞雲》獨家報導，訪團將在15日與跨黨派立委會晤，知情人士證實，這一場會面邀請包括民進黨、國民黨在內立委與會。

陶德此次訪團來台的規劃，美方在三月初時通知我方，表示拜登盼派遣其摯友、前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）訪台，傳達他個人對台灣的長期友誼，並祝賀《台灣關係法》42週年。

根據《ETtoday新聞雲》獨家報導《江啟臣指控在野黨見不到美方　陶德訪團15日與跨黨派立委會晤》一文指出，陶德訪團將在15日下午與「台美國會議員聯誼會」的跨黨派立委會晤，成員除了執政的民進黨立委，也包括國民黨立委、民眾黨立委。

對此，AIT人士表示，訪問團確實將與台灣的行政部門、立法部門，以及民間團體成員會晤。不過，知情人士證實，陶德訪問團確實將與民進黨、國民黨在內的國會成員會晤。

據了解，這場會晤邀請除了民進黨、國民黨立委受邀外，無黨籍立委、民眾黨立委也都在邀請名單中；而民進黨方面，幾乎「台美國會議員聯誼會」成員皆會出席，而國民黨方面，長期關注外交議題的立委陳以信也有受邀。

ET快訊
媽祖鑾轎真的會自己動嗎？　兩派網友掀論戰
女偶像四肢癱軟「爬向後台求救」　舞跳一半突倒下…全場目睹嚇傻
好辣！夜市芭樂攤驚見「比基尼正妹」　網暴動：想吃
被笑醜！13歲國中妹整型100次「整到記憶力衰退」　3年後悽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

交往準則鬆綁！「拜登好友」訪團抵台　蔡英文、外交部明設宴款待

抓到了！農委會廣告稱萊劑「有效益又環保」　監察院證實有誤

知情人士證實：拜登摯友陶德15日與民進黨、國民黨立委會晤

AZ疫苗自費接種「有一劑沒二劑」　游淑慧：6月15日全數過期...

香港小學課本刪「中華民國」歷史　國民黨：民族傷痕將更難癒合

民進黨不提公投對案　江啟臣：應遵循民意「放下執政傲慢」

赴國民黨中常會演講「半開放」　趙少康：有什麼好怕的

陶德訪團在台行程看這裡　將與蔡英文、蘇貞昌、跨黨派立委會晤

控美團訪台未安排在野黨　江啟臣批：民進黨外交部「小鼻子小眼睛」

獨／江啟臣指控在野黨見不到美方　陶德訪團15日與跨黨派立委會晤

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

交往準則鬆綁！「拜登好友」訪團抵台　蔡英文、外交部明設宴款待

抓到了！農委會廣告稱萊劑「有效益又環保」　監察院證實有誤

知情人士證實：拜登摯友陶德15日與民進黨、國民黨立委會晤

AZ疫苗自費接種「有一劑沒二劑」　游淑慧：6月15日全數過期...

香港小學課本刪「中華民國」歷史　國民黨：民族傷痕將更難癒合

民進黨不提公投對案　江啟臣：應遵循民意「放下執政傲慢」

赴國民黨中常會演講「半開放」　趙少康：有什麼好怕的

陶德訪團在台行程看這裡　將與蔡英文、蘇貞昌、跨黨派立委會晤

控美團訪台未安排在野黨　江啟臣批：民進黨外交部「小鼻子小眼睛」

獨／江啟臣指控在野黨見不到美方　陶德訪團15日與跨黨派立委會晤

前「南湖戰神」曾柏喻　表態投入下季SBL選秀

范逸臣退《全明星》替補男星疑曝光！練田徑15年「奪全中運金牌」

健身教練課超貴「還一堆人報名？」　內行吐心聲：受傷可不好玩

NONO媽媽過世！臨終留話「陳家交代給兒媳」　朱海君痛喊：妳安心

全台僅「這縣」沒水庫還40年不限水...市長揭密了

4月中旬愛情運一路攀升！「3星座」易與前任舊情復燃，再也不分開

交往準則鬆綁！「拜登好友」訪團抵台　蔡英文、外交部明設宴款待

影／《玩命關頭9》來了！馮迪索「懸繩上」飆速　約翰希南角色曝光

龍王隔1個月重回戰場　王維中第一球差點跌倒

抓到了！農委會廣告稱萊劑「有效益又環保」　監察院證實有誤

政治熱門新聞

行員結婚4次…銀行拒給婚假挨罰　黃珊珊批下屬法匠

LIVE／拜登首發團訪台　陶德、阿米塔吉、史坦柏格14：40降落松機

快訊／勞動局遭黃珊珊痛罵「恐龍」　銀行駁行員24天婚假改判免罰

藍反核廢水挨批「雙標」　黃捷也來酸：故意來亂的

總統府：原能會已正式向日本表達「反對廢水排放」

台灣也排放核廢水、核廢氣！　核三廠排放核廢統計曝光

影片曝光　政大副教授上央視批台灣軍隊紙老虎、哪個軍官可打仗？

42位優秀立委名單曝光　公民評鑑民眾黨最高分是她

拜登欽點「親密戰友」訪蔡英文　陶德＋2前副國務卿下午抵台

縮時曝光！萬噸級玉山艦如「一塊塊積木堆疊」

陳水扁：我沒參加過媽祖遶境一樣當選總統

快訊／陶德、阿米塔吉、史坦柏格來了！

美前副國務卿訪台！曾輕吻蔡英文雙頰

參加遶境瘦了？　顏寬恒最新體重曝光

更多熱門

相關新聞

不滿陶德訪台？共軍明在台海軍演

不滿陶德訪台？共軍明在台海軍演

美國總統拜登（Joe Biden）欽點「親密戰友」前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）14日下午2時半左右訪台，這也是美國總統拜登上任以來，首位訪華的美方高級官員。對此，中方也提出嚴正交涉，並將開始在台灣海峽為期6天的實彈演習。

18少年58週抗議　成為白宮最年輕顧問

18少年58週抗議　成為白宮最年輕顧問

美國拜登派團來台的「貓膩」

美國拜登派團來台的「貓膩」

拜登派好友訪台　陸：已提嚴正交涉

拜登派好友訪台　陸：已提嚴正交涉

黃偉哲帶台南鳳梨乾請蔡總統品嚐

黃偉哲帶台南鳳梨乾請蔡總統品嚐

關鍵字：

拜登陶德

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

神預言311　未來人：中國2062已消失

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！親自上門求原諒

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面