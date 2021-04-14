知情人士證實：拜登摯友陶德15日與民進黨、國民黨立委會晤

▲陶德、阿米塔吉、史坦柏格抵台，外交部長吳釗燮和AIT處長酈英傑親自接機。(圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）欽點摯友前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）14日訪台。《ETtoday新聞雲》獨家報導，訪團將在15日與跨黨派立委會晤，知情人士證實，這一場會面邀請包括民進黨、國民黨在內立委與會。

陶德此次訪團來台的規劃，美方在三月初時通知我方，表示拜登盼派遣其摯友、前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）訪台，傳達他個人對台灣的長期友誼，並祝賀《台灣關係法》42週年。

根據《ETtoday新聞雲》獨家報導《江啟臣指控在野黨見不到美方 陶德訪團15日與跨黨派立委會晤》一文指出，陶德訪團將在15日下午與「台美國會議員聯誼會」的跨黨派立委會晤，成員除了執政的民進黨立委，也包括國民黨立委、民眾黨立委。

對此，AIT人士表示，訪問團確實將與台灣的行政部門、立法部門，以及民間團體成員會晤。不過，知情人士證實，陶德訪問團確實將與民進黨、國民黨在內的國會成員會晤。

據了解，這場會晤邀請除了民進黨、國民黨立委受邀外，無黨籍立委、民眾黨立委也都在邀請名單中；而民進黨方面，幾乎「台美國會議員聯誼會」成員皆會出席，而國民黨方面，長期關注外交議題的立委陳以信也有受邀。