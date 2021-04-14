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7童嘔吐發燒！台中幼兒園驚傳食物中毒停課　教育局：無關缺水

▲台中知名私立幼兒園奧克蘭驚傳疑食物中毒，7名孩童送醫，由於時間正值停水期間，格外引人注目。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中知名私立幼兒園奧克蘭驚傳疑食物中毒，7名孩童送醫，由於時間正值停水期間，格外引人注目。（圖／記者鄧木卿攝）

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中北區知名私立奧克蘭幼兒園驚傳疑似食物中毒事件，有7名大班孩童出現腹瀉、嘔吐及發燒等症狀，經醫生診斷為病毒性腸胃炎，也通報衛生局不排除是食物中毒的可能，該班也因此從12日起停課一周、19日復課。外界關心是否跟台中限水有關？教育局則回應，幼兒園內有水塔且另有儲水，與缺水無關，市府已派員採樣送驗儘速查明感染原因。

園方則強調該班僅是個案，一切都由衛生局調查中，其他班級也都是正常，到底跟停水有無關連，也要等衛生局調查出爐才知道。

台中市食品藥物安全處秘書蔡文哲表示，這7名小朋友都是同一班大班孩童，4月10日出現噁心、腹痛及腹瀉不適症狀，全都被家長緊急帶往醫院就醫。

蔡文哲指出，目前該班全班停課一周，食安處已經派員前往採集相關檢體檢驗，釐清可能致病原因；環境稽查部分，查出風扇不潔、廚工未出示健檢報告、食材未離地放置等環境缺失，也當場開立限期改善通知書，若未限期改善成功，可依《食安法》處6萬以上、2億元以下罰鍰。　

針對外界關心感染是否因限水導致未洗手？教育局澄清，幼園內有4個水塔，供350名幼生使用，停水期間各樓層廁所均備有水桶，教室洗手台也有儲水，並無幼生沒水洗手情形，且洗完手後，教師均會使用酒精再次為幼生噴手消毒，落實手部清潔。

此外，院方收治患童時，初步評估疑似食物中毒，已通報轄區衛生所，教育局及台中市食品藥物安全處已於4月12日到園稽查並採樣送驗，報告將於2至3周後出爐。

▲台中幼兒園驚傳疑食物中毒，7童腹瀉發燒送醫，食安處也派員前往採樣檢驗。（圖／食安處提供）

▲台中幼兒園驚傳疑食物中毒，7童腹瀉發燒送醫，食安處也派員前往採樣檢驗。（圖／食安處提供）

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