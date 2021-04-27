　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

7歲柔道弟恐成植物人！爸曝求償金額「律師在算了」：至少八位數

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中7歲黃姓男童學柔道，卻遭何姓教練、學長重摔27次，導致腦部重傷，有極大可能成為植物人。黃爸爸今（27日）出面受訪，表示目前因經濟關係無法支付1/3的擔保金，因此何教練財產沒辦法被假扣押，這部分希望台中市府能夠幫忙；同時黃爸爸也曝光後續求償金額，表示目前律師已經在協助計算，「至少八位數以上」。

▲▼台中7歲柔道同遭摔瀕臨腦死，黃爸爸受訪。（圖／記者李忠憲攝）

▲黃爸爸受訪今受訪時透露，倘若孩子真成植物人，後續向何教練的求償金額「至少八位數以上」。（圖／記者李忠憲攝）

黃小弟遭柔道教練、學長在90分鐘內重摔27次，導致腦部嚴重受創命危，醫師更斷言即便救活了未來也有很大的機率成為植物人，終生無法脫離呼吸器。誇張案情曝光後引起全台社會輿論譁然，知名直播主連千毅更在臉書上痛斥何姓教練、以及當下在一旁錄影的舅舅，同時連也承諾，將捐贈一筆救助金幫助黃小弟一家度過難關；對此，黃爸爸今回應，「連先生如果要來看小朋友，我很高興、很開心，但如果他要捐助，我不會收他的錢。」

▲連千毅要救助7歲男童。（圖／翻攝自連千毅臉書）

▲連千毅昨於臉書痛斥何教練，並承諾將捐助黃小弟家屬一筆救助金。（圖／翻攝自連千毅臉書）

黃爸爸今現身接受媒體聯訪，針對孩子目前的傷勢，他表示「現在只能靠奇蹟，但對家屬來講，我們相信奇蹟，我相信我的孩子一定會回來！」另一方面，雖然目前何教練已遭羈押禁見，但事後又因高血壓外出就診；黃爸爸說，何教練、與另名摔黃小弟的小學四年級學長家屬，至今都未有一句關心慰問、一句道歉，「檢警都說偵查不公開，我不曉得現在教練辦到哪裡了，他還可以去醫院，回來又舒舒服服的，看在我們家屬眼裡，不知道怎樣去說明心裡的感受；如果可以，我想跟他們說，希望教練、希望那位小朋友的家屬，能給我們一個公開的道歉。」

黃爸爸說，目前在民、刑事上為了防堵何教練脫產卸責，因此必須向法院聲請財產假扣押，但聲請前家屬也必須負擔1/3的資金作為擔保，目前家中經濟上無力負擔這筆錢，希望台中市府可以協助，防止何教練脫產卸責；同時黃爸爸也說，如果未來孩子真的成為了植物人，後續照護上將會是一筆相當龐大的開銷；黃爸爸說「昨天找律師了，還在幫我們算」，透露後續求償金額至少八位數以上。

10人份全不銹鋼電鍋限時24H開賣

▼黃小弟雖然今情況好轉、腦壓下降，但昏迷指數仍然只有3分。（圖／民眾提供）

▲▼豐原7歲男童遭無教練證重摔腦死，柔道協會表示，與有沒有證照無關。（圖／民眾提供）

ET快訊
鄭爽爆丟棄生病貴賓狗　網一看前男友歌詞發毛
17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網
邱鋒澤神隱13天！首度露面了
土地公入夢指示　他找到2失蹤浮屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

員警「違規搜索」闖房開包包！大麻男獲判無罪　法官理由曝光

影／星宇航空公務車自撞護欄「空中翻一圈」　駕駛生死一瞬間嚇曝原因

17歲女「摩鐵吸笑氣」激戰！睜開眼3人圍觀　母親男友將影片PO網

猛搖7月大女嬰害視網膜出血！狠保母餵母奶不順抓狂　輕判原因曝

快訊／民眾開車驚見西裝男坐頂樓　報警晚了一步…他18樓墜落

誰刪了監視畫面！黑衣人砸松山分局　關鍵密碼暗藏不可說的秘密

20歲女車手測試人頭戶　「轉帳1元獲300元報酬」判囚1年

桃捷工人遭鋼板砸壓搶救2天不治　「數噸重凌空墜」檢追吊掛疏失

史上最大宗！高雄進口商走私10萬多顆子彈　1顆成本僅10元

誆投資國際公司「請自己去買股票」　商暉TTC吸金1.8億遭搜索

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

員警「違規搜索」闖房開包包！大麻男獲判無罪　法官理由曝光

影／星宇航空公務車自撞護欄「空中翻一圈」　駕駛生死一瞬間嚇曝原因

17歲女「摩鐵吸笑氣」激戰！睜開眼3人圍觀　母親男友將影片PO網

猛搖7月大女嬰害視網膜出血！狠保母餵母奶不順抓狂　輕判原因曝

快訊／民眾開車驚見西裝男坐頂樓　報警晚了一步…他18樓墜落

誰刪了監視畫面！黑衣人砸松山分局　關鍵密碼暗藏不可說的秘密

20歲女車手測試人頭戶　「轉帳1元獲300元報酬」判囚1年

桃捷工人遭鋼板砸壓搶救2天不治　「數噸重凌空墜」檢追吊掛疏失

史上最大宗！高雄進口商走私10萬多顆子彈　1顆成本僅10元

誆投資國際公司「請自己去買股票」　商暉TTC吸金1.8億遭搜索

雨神來了「62萬噸水進帳！」　水利署：相當於新竹1天用水量

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

周潤發「清晨開車載他爬山」　幫腳底按摩…79歲男星感恩曝暖舉

古林睿煬6局飆10K新高強壓徐若熙！獅4比1屠龍7連勝

員警「違規搜索」闖房開包包！大麻男獲判無罪　法官理由曝光

5月限定美妝太燒！Kiehl’s「滾輪按摩組」限量送　YSL「520禮盒」超搶手

柯震東29歲還是處男！國小就哈她　徐若瑄宣示主權：你靈魂是我的

《未來媽媽》女星失婚又喪父陷憂鬱　見80歲母「偉大舉動」淚崩

舅舅阻止教練「摔外甥」悲劇就結束？　網曝：刁民會罵恐龍家長

他4年內開出百家美髮沙龍　發展事業這「3資源」缺一不可

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

千萬藍寶堅尼才買8個月燒成廢鐵

柔道童母首現身　曝單親幫舅平反

16歲少年無照猛撞砂石車　送醫後不治！

丈夫軟爛不工作…41歲美熟女「開雙腿」海撈240萬

帝寶母子身價60億　台灣第一人申請黑山護照竟搞丟千萬

中橫3死連結軌跡曝！上交友網站結識

7歲柔道弟恐成植物人！爸曝求償金額

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

即／民眾開車驚見西裝男坐頂樓　報警晚了一步

即／黑衣人砸松山分局　北警長：監視影像遭人為刪除

更多熱門

相關新聞

黑衣人砸松山分局　關鍵密碼暗藏不可說的秘密

黑衣人砸松山分局　關鍵密碼暗藏不可說的秘密

導致資訊不正確，且當時監視器錄影遭格式化，所以無法立即掌握實況、雖然台北市刑大科偵組早在24日晚間就發現硬碟內有遭刪除的影像，但市警局、分局高層仍持續隱瞞，直到27日上午議員質詢警局長才曝光，松山警分局長林志誠還是堅稱「第一時間不知情」中午遭警政署火速拔官黯然下台。

7歲柔道童腦壓下降可望保命

7歲柔道童腦壓下降可望保命

日月潭午後降雨了！居民嗨翻：聽見鳥在叫

日月潭午後降雨了！居民嗨翻：聽見鳥在叫

「溢淚」眼汪汪　內視鏡淚囊鼻腔吻合術不留疤

「溢淚」眼汪汪　內視鏡淚囊鼻腔吻合術不留疤

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

關鍵字：

台中柔道教練腦死影音

讀者迴響

熱門新聞

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

李光洙宣布退出11年《RM》！

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面