7歲柔道弟恐成植物人！爸曝求償金額「律師在算了」：至少八位數

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中7歲黃姓男童學柔道，卻遭何姓教練、學長重摔27次，導致腦部重傷，有極大可能成為植物人。黃爸爸今（27日）出面受訪，表示目前因經濟關係無法支付1/3的擔保金，因此何教練財產沒辦法被假扣押，這部分希望台中市府能夠幫忙；同時黃爸爸也曝光後續求償金額，表示目前律師已經在協助計算，「至少八位數以上」。

▲黃爸爸受訪今受訪時透露，倘若孩子真成植物人，後續向何教練的求償金額「至少八位數以上」。（圖／記者李忠憲攝）

黃小弟遭柔道教練、學長在90分鐘內重摔27次，導致腦部嚴重受創命危，醫師更斷言即便救活了未來也有很大的機率成為植物人，終生無法脫離呼吸器。誇張案情曝光後引起全台社會輿論譁然，知名直播主連千毅更在臉書上痛斥何姓教練、以及當下在一旁錄影的舅舅，同時連也承諾，將捐贈一筆救助金幫助黃小弟一家度過難關；對此，黃爸爸今回應，「連先生如果要來看小朋友，我很高興、很開心，但如果他要捐助，我不會收他的錢。」

▲連千毅昨於臉書痛斥何教練，並承諾將捐助黃小弟家屬一筆救助金。（圖／翻攝自連千毅臉書）

黃爸爸今現身接受媒體聯訪，針對孩子目前的傷勢，他表示「現在只能靠奇蹟，但對家屬來講，我們相信奇蹟，我相信我的孩子一定會回來！」另一方面，雖然目前何教練已遭羈押禁見，但事後又因高血壓外出就診；黃爸爸說，何教練、與另名摔黃小弟的小學四年級學長家屬，至今都未有一句關心慰問、一句道歉，「檢警都說偵查不公開，我不曉得現在教練辦到哪裡了，他還可以去醫院，回來又舒舒服服的，看在我們家屬眼裡，不知道怎樣去說明心裡的感受；如果可以，我想跟他們說，希望教練、希望那位小朋友的家屬，能給我們一個公開的道歉。」

黃爸爸說，目前在民、刑事上為了防堵何教練脫產卸責，因此必須向法院聲請財產假扣押，但聲請前家屬也必須負擔1/3的資金作為擔保，目前家中經濟上無力負擔這筆錢，希望台中市府可以協助，防止何教練脫產卸責；同時黃爸爸也說，如果未來孩子真的成為了植物人，後續照護上將會是一筆相當龐大的開銷；黃爸爸說「昨天找律師了，還在幫我們算」，透露後續求償金額至少八位數以上。

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▼黃小弟雖然今情況好轉、腦壓下降，但昏迷指數仍然只有3分。（圖／民眾提供）