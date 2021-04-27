霧峰不限水！門禁森嚴「14座地下水井」曝　居民笑：台中天龍國

記者陳俊宏／綜合報導

自己的水情自己救！這周是台中第四波限水，但對霧峰居民完全無感，因有多達14口的地下水井，近期僅小幅度減壓，居民天天有水可用。當地人自嘲，霧峰就像台中版的天龍國，「一到霧峰，只有差一條街，馬上有水！」

《東森新聞》跟著霧峰自來水廠人員，前進秘密地下水井基地，兩人一組解鎖入內，現場門禁森嚴，水井開挖深度達到180公尺，堪稱台中水源最充沛區塊。

▼地下水井現場門禁森嚴。（圖／東森新聞）

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這周是台中限水第四梯次，霧峰屬「甲區」，但不限水只減壓。一名住戶笑說，霧峰這真的很像台中版天龍國，「一到霧峰，只有差一條街，馬上有水！覺得這播出去會被打，哈哈哈。」

居民透露，原本想說地下水不太OK，沒想到14口井集結，水量竟如此豐沛；大家都很羨慕霧峰怎麼都有水，完全沒有限水困擾，有人可能從東區來，有的從大里來，跑來霧峰朋友家洗澡。

原先更有民眾猜測霧峰不用限水，用的水可能從南投引進，證實誤會一場。自來水第四區副處長林義雄解釋，霧峰本身有水井，主要用自己的地下水。據了解，霧峰區一天民生用水達到大約1.5萬噸，14座地下水井日產也有1.4萬噸，水情吃緊之下稍微減壓，不怕缺水。

▲▼霧峰14座地下水井日產1.4萬噸。（圖／東森新聞）