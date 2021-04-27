柔道童腦死！連千毅現身醫院塞「60萬」現金…爸拒收趁隙退回

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中7歲黃姓男童學柔道，卻慘遭何姓教練及學長連摔27次，導致他頭部重創，恐成植物人。對此，知名直播主連千毅在臉書痛斥何姓教練，並允諾將捐贈救助金幫助黃小弟一家度過難關，而稍早他現身醫院，並塞給黃爸爸60萬元現金，但被黃爸爸婉拒並歸還這筆錢。

▲連千毅現身醫院探望柔道童，並塞給黃爸爸60萬現金，但遭婉拒。（圖／記者李忠憲攝）

回顧案情，男童到台中市柔道館參加免費課程，但才剛上2周根本還不熟悉基本動作「護身倒法」，就被學長狂過肩摔20多次，過程中男童不斷哀嚎求饒，但何姓教練竟全程無視，還冷血的說，「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔」，又把男童抓起來連摔了7、8次才停手，短短90分鐘內就被連摔27次，直到男童嘔吐、腦震盪、顱內出血，緊急送醫後被宣判腦死，而醫師更斷言他即便救活了，也有極大機率成為植物人。

對此，知名直播主連千毅在臉書上痛斥何姓教練、以及當下在一旁錄影的舅舅，同時承諾，將捐贈一筆救助金幫助黃小弟一家度過難關。不過，黃爸爸27日出面回應，「連先生如果要來看小朋友，我很高興、很開心，但如果他要捐助，我不會收他的錢。」

儘管遭到黃爸爸婉拒，連千毅27日下午仍現身醫院，塞給黃爸爸60萬元，並強調這不是要給黃爸爸，而是要給黃小弟買營養補給品，且轉身就要離去，但黃爸爸最終仍趁隙將錢塞回連千毅座車。

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