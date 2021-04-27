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柔道童爸曝「曾與錄影舅對質」…痛苦搖頭：他講的話我沒辦法接受

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中7歲黃小弟到道館學柔道才短短8天，不料竟遭何姓教練與小學四年級學長連摔27次，導致腦部重傷恐成植物人；更令外界費解的是，事發當下黃小弟的舅舅就在一旁錄影，卻完全沒有制止，後續也恐得吃上刑責。今（27）日黃小弟父親出面受訪，談到舅舅時，黃爸爸神色痛苦，一度閉上眼睛難以言語，良久之後才反問記者，「你們覺得（不制止）是合理的嗎？」

▲▼台中7歲柔道同遭摔瀕臨腦死，黃爸爸受訪。（圖／記者李忠憲攝）

▲現場媒體追問舅舅情況時，黃爸爸陷入短暫沉默，一度閉上眼睛難以言語。（圖／記者李忠憲攝）

事發當天，黃小弟遭教練連摔27次的當下，舅舅就在一旁持手機錄影，但過程中卻未曾出言制止教練行為，引起外界質疑；對此，今天黃母還特地發聲替哥哥（黃童舅舅）平反，表示離婚後哥哥就把2個孩子視如己出，就像孩子的爸爸一樣，而當時哥哥沒有制止，是因為教練一開始就告知「會摔」，旁邊家長也說「摔很正常」，因此才不疑有他，如今發生這樣的事，哥哥比任何人都要難過、都要自責。

對此，黃爸爸出面受訪，現場記者追問，「舅舅錄影不制止教練摔孩子，是否被外界誤解？」黃爸爸聞言後表情相當痛苦，反問「你們認為是誤解嗎？」黃爸爸質問，「今天以正常人角度來看，如果你在那邊錄影，小朋友被摔，不是自己的親人，你們會不會去問、去了解？（舅舅的行為）一點都不合理！」

黃爸爸說，自己與前妻婚後生下2個孩子，2年前夫妻協議離婚，老大的監護權由2人共同持有，而次子黃小弟的監護權經過協商後則是由前妻所有，雖然平常不能陪在孩子身邊，但黃爸爸說，身為一個父親，該負的責任、該給孩子的，「我都不會吝嗇」。

▲▼豐原7歲男童遭無教練證重摔腦死，柔道協會表示，與有沒有證照無關。（圖／民眾提供）

▲黃小弟遭何教練重摔時，舅舅就在一旁錄影。（圖／民眾提供）

對於舅舅，黃爸爸說，他以前確實是很疼孩子，但這次為什麼沒有適當處置、制止教練，「我不知道」。黃爸爸透露，事發後「有質問過舅舅」，但對於現場媒體追問兩人對話內容為何，黃爸爸卻露出痛苦表情，陷入沉默；記者追問，「是問他為什麼只錄影不阻止嗎？如果舅舅及時制止，就不會到這個地步了是嗎？」黃爸爸聽聞後，不願多說，僅神色痛苦地點頭回應，「是、是！」

在媒體追問下，黃爸爸沉默良久，才說出「我心裡不舒服啦！」坦言當下對質時，舅舅確實有做出回應，「但他講的話，我沒有辦法接受」，接著黃爸爸搖搖頭，直言「我不想講了！」

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